Mercato - PSG : Une offre colossale est dégainée pour cette cible à 120M€ de Campos

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec Benfica, Enzo Fernandez affolerait l'Europe depuis la Coupe du Monde au Qatar. Alors que le PSG serait sur les traces de l'international argentin, Chelsea aurait dégainé une nouvelle offre pour rafler la mise. Selon la presse portugaise, les Blues auraient proposé un chèque d'environ 90M€ en plus d'Hakim Ziyech.

Etincelant lors de la Coupe du Monde qu'il a remportée avec l'Argentine, Enzo Fernandez aurait alerté les plus grands clubs européens. En effet, le milieu de terrain de 21 ans serait suivi de près par plusieurs cadors, dont le PSG et Chelsea, qui voudraient à tout prix boucler son transfert.

Mercato - PSG : Un ultimatum est lancé à Mbappé pour son transfert https://t.co/eXwxl9AEpx pic.twitter.com/4xUBCySIxm — le10sport (@le10sport) January 5, 2023

Chelsea propose 90M€ + Ziyech pour Fernandez

Pour battre ses concurrents dans le dossier Enzo Fernandez, Chelsea aurait dégainé une offre à hauteur de 85M€. Toutefois, Benfica - qui réclamerait 120M€ - aurait repoussé d'un revers de la main cet assaut d'après les dernières indiscrétions de Fabrizio Romano. Selon les informations de Record , les Blues auraient lancé une nouvelle offensive à hauteur de 90M€ pour arracher Enzo Fernandez à Benfica cette année. Et pour faire plier l'écurie portugaise, la direction de Chelsea proposerait d'insérer Hakim Ziyech dans la transaction. Et ce n'est pas tout. En effet, le club emmené par Graham Potter envisagerait d'utiliser d'autres joueurs pour obtenir gain de cause sur ce dossier.

Chelsea est prêt à prêter Fofana et Santos à Benfica