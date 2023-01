Mercato - PSG : Campos tenté par un transfert, Dembélé lui répond

Thibault Morlain

Entre le PSG et Ousmane Dembélé, le feuilleton ne serait pas terminé. Si le Français avait fini par prolonger au FC Barcelone à l’été, le club de la capitale serait toujours intéressé et penserait à payer sa clause libératoire. Mais quid de la position de Dembélé à ce sujet ? En Espagne, on a apporté des réponses.

En prolongeant avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé est désormais sous contrat jusqu’en 2024. Mais une clause libératoire à 50M€ aurait été insérée dans le contrat du Français. De quoi intéresser du beau monde. C’est ainsi que selon les derniers échos en provenance d’Espagne, le PSG serait tenté à l’idée de lever cette clause libératoire de Dembélé et ainsi le faire venir à Paris. Déjà intéressé il y a quelques mois alors que l'ailier de 25 ans aurait pu débarquer librement, le club de la capitale envisagerait ainsi de revenir à la charge pour le protégé de Xavi.

Mercato : PSG, Real Madrid... Le feuilleton Kylian Mbappé totalement relancé ? https://t.co/iYpwmgdcte pic.twitter.com/VuaLYD1L4y — le10sport (@le10sport) January 5, 2023

Rendez-vous cet été

Ce jeudi, Marca a confirmé que le PSG était disposé à payer la clause libératoire d’Ousmane Dembélé, de même qu’un club de Premier League. Le fait est que pour le moment, le vice-champion du monde 2022 n’aurait l’intention de répondre à aucune offre. En effet, Dembélé remettrait à plus tard les questions sur son avenir et ce n’est qu’à partir de juin qu’il devrait se pencher sur le sujet.

« Il n’est pas à vendre »