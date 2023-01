Mercato : PSG, Real Madrid... Le feuilleton Kylian Mbappé totalement relancé ?

Pierrick Levallet

Si le PSG pensait avoir mis un terme au feuilleton Kylian Mbappé en prolongeant ce dernier en mai, le club de la capitale pourrait cependant voir ce dossier être relancé prochainement. Le Real Madrid n'aurait toujours pas fermé la porte à l'attaquant de 24 ans. Et le clan de la star parisienne n'aurait pas non plus exclu une arrivée dans la capitale espagnole.

Avant de prolonger au PSG en mai dernier, Kylian Mbappé est passé tout proche d’une signature au Real Madrid. Mais au dernier moment, l’attaquant de 24 ans a décidé de rester dans la capitale. Mais depuis, la vie de l’international français n’est pas aussi belle qu’escomptée. Un différend financier est à l’origine de tensions entre Kylian Mbappé et le PSG comme Le10Sport.com l’a révélé en exclusivité. Et malgré son contrat jusqu’en juin 2024, la star parisienne n’exclurait pas un transfert prochainement, de quoi plaire à l’un de ses prétendants.

Mercato - PSG : Nouvelle bombe en Espagne sur un transfert de Kylian Mbappé ? https://t.co/4JXHWk0A13 pic.twitter.com/TgY44Fv6qW — le10sport (@le10sport) January 5, 2023

Avant Mbappé, le Real Madrid veut boucler le dossier Bellingham

Selon les informations de Defensa Central , le Real Madrid n’aurait pas écarté la piste menant à Kylian Mbappé. Seulement, la priorité du moment côté madrilène se nomme Jude Bellingham. Les Merengue devraient donc d’abord essayer de boucler l’arrivée du milieu de terrain de 19 ans, estimée à 140M€ par AS . Ensuite, si le budget le permet, le Real Madrid pourrait retenter sa chance pour Kylian Mbappé. Il y aurait d’ailleurs de fortes chances que le champion du monde 2018 soit proposé à la Casa Blanca cet été.

Florentino Pérez a fixé ses conditions pour Mbappé