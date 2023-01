Mercato : Le PSG reçoit une réponse pour le transfert de Dembélé

Arthur Montagne

Ces derniers jours, la presse espagnole a relancé l'intérêt du PSG pour Ousmane Dembélé, qui réalise une belle saison au FC Barcelone qui lui a permis titulaire à la Coupe du monde. Mais Joan Laporta, interrogé sur la possibilité que les Parisiens fassent une offre, s'est montré catégorique concernant l'avenir de l'ancien Rennais.

Recruté à prix d'or par le FC Barcelone en 2017, afin de remplacer Neymar, Ousmane Dembélé a eu du mal à s'imposer en Catalogne. Néanmoins, depuis l'arrivée de Xavi sur le banc du Barça, l'ancien Rennais est redevenu l'ailier insaisissable qui lui a permis d'exploser au Borussia Dortmund. Des prestations qui ne laisse pas insensible le PSG comme l'évoquait récemment SPORT . Mais Joan Laporta n'envisage absolument pas un départ d'Ousmane Dembélé dont le contrat s'achève en 2024.

«Dembélé n'est pas à vendre»

« Le PSG est-il intéressé par Dembélé ? Il n'est pas à vendre. Nous nous occuperons de son renouvellement le moment venu, il est l'un des joueurs les plus importants de l'équipe. C'est l'un des piliers. Chaque fois qu'il joue, il est toujours débordant. Hier, il a marqué un but magnifique », lance le président du Barça à l'émission Què T'hi Jugues de la Cadena SER , avant d'évoquer plus globalement le mercato d'hiver.

«Il n'y aura pas de mouvement cet hiver»