Il voulait claquer la porte de l'OM, tout a changé

Pierrick Levallet

Annoncé sur le départ cet été, Bamba Dieng est finalement resté à l'OM. Le Sénégalais a longtemps été écarté par Igor Tudor, mais son calvaire est terminé depuis quelques semaines maintenant. Désormais, l'attaquant de 22 ans se sentirait suffisamment en confiance pour envisager une prolongation avec le club phocéen. Une réunion serait même prévue dans les prochains jours.

En début de saison, Bamba Dieng a vécu un véritable calvaire. Annoncé sur le départ l’été dernier, et ayant même fait l'objet d'une offre en fin de mercato comme Le10Sport.com l'avait révélé en exclusivité, le Sénégalais est finalement resté à l’OM. Non désiré par Igor Tudor, l’attaquant de 22 ans a dû prendre son mal en patience. Non utilisé par le technicien croate, Bamba Dieng a passé le plus clair de son temps hors des terrains. Il a fallu attendre le 30 septembre (alors que la saison de Ligue 1 a repris le 7 août) pour revoir le jeune joueur de l’OM sur la pelouse. Mais depuis, les choses ont l’air d’aller bien mieux.

Le calvaire de Dieng enfin terminé

Bamba Dieng a repris petit à petit confiance en lui. Irréprochable dans l’attitude à l’entraînement, il a fini par convaincre Igor Tudor de lui accorder quelques minutes. Avant la Coupe du monde, il a même inscrit un but (contre Strasbourg le 29 octobre). Depuis le retour de l'OM après le Mondial, Bamba Dieng n’est toujours pas titulaire. Mais Igor Tudor continue de lui donner du temps de jeu. Son calvaire semble bien loin derrière lui désormais, au point qu’il envisage maintenant de prolonger.

Dieng vers une prolongation à l’OM ?