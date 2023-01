Mercato - OM : Grand rêve de Longoria, il est sous pression

Axel Cornic

Pablo Longoria semble vouloir signer un énorme coup pour l’été 2023, avec Stefan de Vrij. Défenseur central d’expérience, le Néerlandais pourrait être un renfort de tout premier choix pour l’Olympique de Marseille… et surtout à moindre coût ! Son contrat se termine en effet en juin et il n’a toujours pas prolongé avec l’Inter.

L’été dernier, la défense de l’OM a totalement changé de visage et ça pourrait bien continuer, puisuqe Pablo Longoria travaillerait sur un gros coup. Il s’agirait vraisemblablement de Stefan de Vrij, qui se retrouve à seulement quelques mois de la fin de son contrat avec l’Inter.

Un nouveau contrat proposé à De Vrij

D’après les informations de Gianluca Di Marzio, après avoir longtemps tergiversé, les Nerazzurri auraient soumis une offre de prolongation à De Vrij. Elle porterait sur un contrat de deux ans, sans que le salaire ne soit dévoilé.On apprend toutefois ce jeudi, que le Néerlandais n’aurait toujours pas répondu à l’Inter !

L’inter prête à tout pour le garder ?