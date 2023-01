Mbappé et Messi lui déroulent le tapis rouge au PSG, le verdict tombe

Thomas Bourseau

Que ce soit Lionel Messi ou Kylian Mbappé, les deux champions du monde aimeraient avoir Frenkie de Jong à leurs côtés au PSG. Pour autant, ni le joueur ni le FC Barcelone n’entendent mettre fin à leur collaboration en l’état.

Le PSG a manqué le train à l’hiver 2019 pour Frenkie de Jong, moment où l’ancien milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam donnait son aval au FC Barcelone pour signer en la faveur du club culé à l’été de la même année. Plus récemment, il semblerait que Kylian Mbappé ait fait part de sa volonté de voir ses dirigeants au Paris Saint-Germain recruter De Jong selon Le Parisien. D’après Sport Mediaset , Lionel Messi cultiverait le même désir et souhaiterait convaincre son ex-coéquipier du Barça de le rejoindre au PSG.

Frenkie de Jong veut poursuivre au Barça

Cependant, pour le documentaire Prime Video intitulé : FC Barcelone, une nouvelle ère, Frenkie De Jong annonçait dernièrement la couleur. « Je me vois jouer ici pendant longtemps, je ne me soucie pas des rumeurs et personne du club ne m'a rien dit. Pour être honnête, je ne le vois pas arriver (son départ), mais si c'est le cas, cela me décevrait beaucoup ».

«Frenkie de Jong n’est pas à vendre»