Mercato : La vérité sur le départ de ce crack du PSG

Thibault Morlain

Cela fait maintenant plusieurs années que le PSG est touché par un terrible mal : l’exode de ses pépites. Et lors du dernier mercato estival, le club de la capitale n’y a encore pas échappé. Wilson Odobert a ainsi fait ses valises et le voilà qu’il se montre désormais à son aise à Troyes. Un départ à propos duquel on en sait d’ailleurs un peu plus.

Coman, Nkunku, Diaby, Xavi Simons… La liste est longue au PSG. En effet, de nombreux talents ont décidé de partir pour exploser ailleurs et chaque année, de nouveaux noms s’ajoutent. On peut ainsi notamment y retrouver depuis l’été dernier Wilson Odobert. Prometteur avec les équipes de jeunes du PSG, le voilà qu’il brille avec Troyes en Ligue 1 cette saison.

Mercato - PSG : Le transfert de Mbappé plombé par un dossier à 140M€ ? https://t.co/tWk9IxR4nN pic.twitter.com/1g018Jg1DF — le10sport (@le10sport) January 5, 2023

Pas de garantie au PSG

A 18 ans, Wilson Odobert a ainsi fait le choix de quitter le PSG pour rejoindre Troyes. Mais pourquoi un tel choix ? Comme expliqué par L’Equipe , le club de la capitale avait pourtant proposé un contrat pro à sa pépite. Le fait est qu’Odobert n’avait pas la garantie de s’entraîner avec le groupe professionnel. De quoi donc profiter à l’ESTAC qui a su trouver les arguments pour convaincre le désormais ex-joueur du PSG.

« Au PSG, on ne regarde pas trop les jeunes »