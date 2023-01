Mercato - OM : Recruté l'été dernier, Longoria a déjà tranché pour son avenir

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Arrivé à l’OM l’été dernier dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, Eric Bailly est toujours miné par les blessures. De retour dans le onze à Montpellier, l’international ivoirien semblait en forme, une bonne nouvelle pour le club olympien. Surtout que Pablo Longoria aurait prévu de conserver le joueur prêté par Manchester United...

Avec les départs de William Saliba, Luan Peres, Duje Caleta-Car ou encore Alvaro Gonzalez, l’OM avait absolument besoin de se renforcer en défense. En fin de mercato, Pablo Longoria a bouclé l’arrivée d’Eric Bailly, en perdition à Manchester United. Miné par les blessures, l’international ivoirien est donc parti tenter sa chance à l’OM.

Bailly est toujours aussi fragile

Très vite installé au cœur de la défense, Eric Bailly s’est rapidement blessé. Et cela s’est enchaîné. Avant le retour contre Tottenham, l’Ivoirien a voulu griller les étapes, ce qui l’a contraint à sortir sur blessure dès la 9ème minute. Heureusement pour l’OM, Bailly a eu la trêve pour se remettre d’aplomb.

L’OM veut le conserver