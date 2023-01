Neymar dans le dur après le Qatar ? Le PSG réagit

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Exclu contre Strasbourg pour son retour à la compétition avec le PSG, Neymar n’a pas joué contre le RC Lens et ne sera pas non plus de la partie face à Châteauroux. Encore affaibli par sa cheville, le Brésilien va en profiter pour se soigner a annoncé Christophe Galtier. L’entraîneur du PSG a d’ailleurs mis en avant l’état d’esprit de l’ancien du Barça.

Aligné contre Strasbourg juste après son retour de la Coupe du monde, Neymar n’a pas terminé la rencontre puisqu’il a été expulsé à l’heure de jeu. Suspendu contre le RC Lens, l’attaquant du PSG ne jouera pas face à Châteauroux en Coupe de France, lui qui souffrirait encore un peu de sa cheville droite.

Neymar a manqué l’entraînement

Même si Neymar est absent de l’entraînement ce jeudi, le PSG ne s’inquiète pas, tout était planifié. « L'absence de Neymar était prévue, comme tous les joueurs présents au Mondial. On avait décidé que Ney allait traiter sa grosse entorse à la cheville dans cette période-là », a lancé Christophe Galtier en conférence de presse.

Mercato - PSG : Le transfert de Mbappé plombé par un dossier à 140M€ ? https://t.co/tWk9IxR4nN pic.twitter.com/1g018Jg1DF — le10sport (@le10sport) January 5, 2023

« Il est très investi »