PSG : Lionel Messi a fait son grand retour, voilà son sentiment

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Sacré au Qatar avec l’Argentine, Lionel Messi a été accueilli en héros mercredi au Camp des Loges pour son retour à l’entraînement. Tout le monde au PSG l’a félicité pour son titre de champion du monde, ce qui l’a particulièrement touché et ému.

Après un mois passé au Qatar où il a fini par soulever la Coupe du monde sous les yeux de Kylian Mbappé, Lionel Messi a fait son grand retour au PSG. Et l’Argentin a été accueilli en héros. Après avoir bien profité de sa famille et de son sacre mondial, Messi est arrivé à Paris ce mercredi où tout le monde l’a félicité pour sa victoire. Une haie d’honneur de la part de tout l’encadrement parisien (joueurs, staff, etc...) avant de recevoir un trophée personnalisé des mains de Luis Campos.

Messi très touché par cet accueil

Le soir même, Lionel Messi s’est exprimé sur son compte Instagram pour revenir sur ce beau moment. « Un grand merci à mes coéquipiers et à tous les membres du club pour l'accueil qu'ils m'ont réservé. Nous sommes de retour et nous avons hâte de continuer à atteindre nos objectifs pour cette saison, maintenant avec le PSG », a lâché le champion du monde argentin. De quoi rassurer tout le monde sur l’intégration de Lionel Messi au PSG.

Mercato - PSG : C’est confirmé, un accord a été trouvé pour Messi https://t.co/wWltgCjvtl pic.twitter.com/32JPz0EVcX — le10sport (@le10sport) January 5, 2023

« On a vu un Messi très heureux »