NBA : Les Nets se lâchent sur la visite de Kylian Mbappé

La rédaction

Difficile de passer incognito lorsque l’on s’appelle Kylian Mbappé et que l’on a impressionné le monde entier avec un triplé en finale de la Coupe du Monde. Même en NBA où sont réunies de nombreuses stars. Les images de Mbappé au Barclays Center pour assister au match des Nets ont rapidement fait le tour du monde et fait énormément parler. Au sein de la franchise de Brooklyn, on s'est d'ailleurs confié sur la présence du natif de Bondy.

Bénéficiant de quelques jours de vacances accordés par le PSG, Kylian Mbappé s'est alors rendu de l'autre côté de l'Atlantique, aux Etats-Unis, à New York. L'occasion pour lui, grand fan de basket et de NBA, d'assister à un match des Brooklyn Nets, la franchise de Kevin Durant et Kyrie Irving, face aux Spurs de San Antonio. Une rencontre durant laquelle le joueur du PSG n'est clairement pas passé inaperçu. Mbappé a ainsi été ovationné lors de son apparition sur les écrans géants aux côtés de son ami Achraf Hakimi, avec donc un public acquis complètement à sa cause. Et cela ne s'est pas arrêté là, puisqu'après le match, il est même allé dire quelques mots dans les vestiaires des Brooklyn Nets, après leur victoire face aux Spurs (139-103)

Un vrai passionné de NBA

Cette apparition a fait parler et une source au sein des Nets est revenue pour L’Equipe sur la présence de Mbappé dans l’enceinte des Brooklyn Nets : « J e crois que Kylian aime beaucoup la NBA et les Brooklyn Nets. Il souhaitait rencontrer Kevin (Durant), qui est l'un de ses joueurs préférés. » À la fin du match, le joueur du PSG a d'ailleurs pu échanger avec Kevin Durant et a même reçu le maillot de KD, auteur de 25 points et 11 passes décisives durant cette rencontre.

NBA : LeBron James, Doncic… Mbappé dévoile ses joueurs préférés https://t.co/v9ZpR8eoYn pic.twitter.com/s46uK6Ddv2 — le10sport (@le10sport) January 4, 2023

Pas une opération commerciale