NBA : Durant, Irving… Le discours de Mbappé dans le vestiaire des Nets

Hugo Chirossel

Alors qu’ils ont fait leur retour à l’entraînement très rapidement après la Coupe du monde 2022, Achraf Hakimi et Kylian Mbappé bénéficient de quelques jours de repos. Les deux joueurs du PSG en ont profité pour se rendre à New York afin d’assister à la rencontre entre les Nets et les Spurs (139-103), dans la nuit de lundi à mardi. L’attaquant parisien a même fait un petit discours pour féliciter Kevin Durant et ses coéquipiers de leur victoire.

Battus par le RC Lens dimanche soir (3-1), Achraf Hakimi et Kylian Mbappé vont pouvoir souffler. Alors que le Maroc avait été battu par la Croatie en petite finale de la Coupe du monde 2022 et que l’équipe de France s’était inclinée en finale contre l’Argentine, les deux hommes sont directement retournés à l’entraînement avec le PSG. Le club de la capitale sera opposé à Châteauroux vendredi en Coupe de France, une rencontre à laquelle ne prendront pas part Achraf Hakimi et Kylian Mbappé, comme l’a annoncé Christophe Galtier. « Ils vont prendre quelques jours de repos », avait confié l’entraîneur parisien dimanche soir.

« Super match les gars, félicitations »

Dans cette optique, les deux hommes se sont rendus aux États-Unis, plus précisément à New York. Dans la nuit de lundi à mardi, ils ont pu assister à la rencontre de NBA entre les Nets et les Spurs au Barclays Center. Un match remporté par Kevin Durant et ses coéquipiers (139-103), qui ont reçu les félicitations de l’attaquant du PSG après ce match. Achraf Hakimi et Kylian Mbappé se sont rendus dans le vestiaire de Brooklyn après cette victoire. L’international français a même livré un petit discours : « Super match les gars, félicitations. C’était vraiment agréable à regarder. Bonne chance pour la saison », a déclaré l’international français, avant de féliciter chaque joueur un à un.

Postgame scenes 🤝 @KMbappe @AchrafHakimi pic.twitter.com/rZKgbGjb78 — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) January 3, 2023

12e victoire de suite pour les Nets

Avant la rencontre, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi avaient été reçus en grande pompe. Ils ont eu la visite de Kevin Durant, qui leur a offert à chacun un maillot à son nom, tandis que les buts de l’attaquant du PSG lors de la finale de la Coupe du monde ont été diffusés sur les écrans géants du stade, provoquant une ovation du public. Ils ont pu assister à la 12e victoire de suite des Nets, qui remontent au classement de la conférence Est, après un début de saison très compliqué. Ils sont actuellement deuxièmes, avec une victoire de moins que les Boston Celtics.