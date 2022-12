NBA : Tatum, Antetokounmpo… Les favoris dans la course au titre de MVP

Hugo Chirossel

La NBA a repris ses droits depuis plus de deux mois, ce qui permet d’avoir une petite idée des prétendants au titre de MVP. Jayson Tatum, meilleur joueur de la meilleure équipe de la ligue cette saison, figure tout en haut de cette liste, même si Nikola Jokic, sacré deux fois consécutive en 2021 et 2022, aimerait bien réaliser un Three-Peat. Giannis Antetokounmpo quant à lui n’est pas loin derrière, tout comme Stephen Curry et Luka Doncic.

Qui succédera à Nikola Jokic ? Peut-être lui-même, car le double MVP en titre ne semble pas vouloir laisser sa couronne. Comme chaque année à la mi-décembre, ESPN a réalisé un sondage auprès d’une centaine de journalistes afin de dégager les favoris dans la course au titre de MVP, tout en respectant au maximum les modalités du vote de fin de saison. Sans surprise, c’est Jayson Tatum que l’on retrouve tout en haut du classement, avec 759 points. Le joueur des Celtics, meilleure équipe de la ligue cette saison, tourne à 31 points de moyenne, 8 rebonds et 4 passes.

ESPN polled 100 media members to give their thoughts on who has been the NBA MVP so far 👀More from @TimBontemps: https://t.co/5OEfAUbIeh pic.twitter.com/0NF3GBaoWV — ESPN (@espn) December 16, 2022

Antetokounmpo à l’affût, Doncic enchaîne les exploits

Mais Giannis Antetokounmpo est en embuscade. Toujours aussi dominant, le MVP 2019 et 2020 a une moyenne de 31 points, 11 rebonds et 5 passes. Ce sont les deux joueurs qui semblent au-dessus du lot pour l’instant pour l’obtention du trophée qui porte désormais le nom de Michael Jordan. En revanche, les exploits de Luka Doncic pourraient lui permettre de remonter dans les suffrages. Le Slovène tourne à 33 points, 8 passes et 8 rebonds de moyenne cette saison. Il s’est d’ailleurs distingué récemment en réalisant un triple-double historique, avec 60 points, 21 rebonds et 10 passes. Seul problème pour le Slovène, ses performances individuelles ne coïncident pas forcément avec le classement de son équipe.

Jokic, un Three-Peat historique ?

Un problème que rencontre également Stephen Curry. D’autant plus que ce dernier est blessé et que l’on ne sait pas encore quand il pourra faire son retour sur les parquets. S’il est quatrième du sondage réalisé par ESPN , les Warriors quant à eux sont seulement 9e de la conférence Ouest à l’heure actuelle. Enfin, à la cinquième place, on retrouve un certain Nikola Jokic. À l’image de Luka Doncic, il s’est illustré lors du Christmas Day, en réalisant un triple-double avec 41 points, 15 rebonds et 15 passes. Le Serbe des Nuggets pourrait réaliser un Tree-Peat s’il était élu MVP à l’issue de cette saison, ce qui serait une première depuis Larry Bird entre 1984 et 1986.

Durant, Morant, Embiid… ils ne sont pas hors course