NBA : LeBron James sauvé par un Français ?

Arnaud De Kanel

Les Lakers de LeBron James connaissent un nouveau début de saison compliqué. Seulement 13ème à l'Est, la franchise californienne voit les play-offs s'éloigner à grandes enjambées. L'équipe manque d'un véritable shooteur et elle aimerait profiter du marché des transferts pour un recruter un. Ces derniers jours, le nom d'Evan Fournier est ressorti avec insistance.

Et si Evan Fournier était le sauveur des Lakers et de LeBron James ? L'équipe du King est en perdition totale et elle n'arrive pas à renverser la situation. La saison avance mais les Lakers restent englués aux trois dernières positions de la conférence Est. Ainsi, les Californiens se dirigent vers une nouvelle saison sans play-offs, un véritable échec lorsqu'on compte LeBron James ou encore Anthony Davis dans ses rangs. Or, les dirigeants ont remarqué ce qui faisait défaut à leur équipe : un vrai shooteur. Alors, la franchise penserait au Français Evan Fournier. Néanmoins, le dossier s'annonce compliqué à résoudre.

NBA : «Si LeBron dépasse Kareem…», une légende retourne sa veste pour le GOAT https://t.co/kpo6o5bvg9 pic.twitter.com/8Y1JrfPao9 — le10sport (@le10sport) December 27, 2022

Fournier avec LeBron James aux Lakers ?

Les Lakers vont mal, Evan Fournier aussi ! Le capitaine de l'équipe de France est sorti du cinq majeur, avant d’être totalement exclu de la rotation de Tom Thibodeau. Désormais, seul un trade pourrait sauver sa saison. Le marché des transferts se clôturant le 9 février prochain en NBA, les Knicks seraient déjà passés à l'action pour s'en débarrasser. Son salaire, environ 17M€ annuel, pousse la franchise new-yorkaise à lui chercher une porte de sortie. D’après les informations de Michael Scotto, journaliste pour HoopsHype , les Knicks auraient proposé Evan Fournier aux Lakers. Shams Charania a indiqué de son côté que les Lakers penseraient également à Bojan Bogdanovic et à Cam Reddish, coéquipier de Fournier aux Knicks. D'ailleurs, c'est ce dernier qui aurait la cote. Mais le salaire de Fournier risque de faire capoter le trade.

«Ils peuvent plutôt attendre jusqu’à l’intersaison»