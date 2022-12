NBA : «Si LeBron dépasse Kareem…», une légende retourne sa veste pour le GOAT

Hugo Chirossel

Si Michael Jordan est considéré pour beaucoup comme étant le GOAT de la NBA, certains estiment que LeBron James peut prétendre à ce titre. Le joueur des Lakers s’apprête à dépasser Kareem Abdul-Jabbar pour devenir le meilleur marqueur de l’histoire de la ligue et s’il y parvient, Dirk Nowitzki estime qu’il pourrait bien ne plus y avoir de débat.

Un éternel débat. Pour ses performances sur les parquets de NBA et ses six titres remportés, dont deux Three-Peat (1991, 1992, 1993 et 1996, 1997, 1998), Michael Jordan est depuis plusieurs années considéré comme le meilleur joueur de l’histoire. Pour ce titre honorifique, la légende des Chicago Bulls est notamment en concurrence avec LeBron James. À 37 ans et même si les Lakers sont en difficulté, King James continuent d’empiler les points. Opposés aux Dallas Mavericks dimanche à l’occasion du Christmas Day, les Angelinos se sont inclinés 124-115), mais LeBron James a répondu présent, avec 38 points inscrits. Une rencontre marquée par l’inauguration d’une statue en hommage à Dirk Nowitzki devant le stade des Mavs, lui qui les a menés au titre en 2011.

« Si LeBron James arrive vraiment à prendre le record de points de Kareem Abdul-Jabbar »

En marge de cet événement, l’Allemand a été interrogé sur les performances de son ancien rival. Et s’il a longtemps était en faveur de Michael Jordan, Dirk Nowitzki pourrait finalement basculer du côté de LeBron James sur la question du GOAT. « C'est énorme qu'il soit toujours capable de jouer comme ça dans sa 20e année. Sur le plan athlétique, il est incroyable et je suis heureux pour lui. Vous savez, je dis toujours que Michael Jordan est le plus grand de tous les temps. Si LeBron James arrive vraiment à prendre le record de points de Kareem Abdul-Jabbar, je vais commencer à manquer d'arguments en faveur de Michael », a-t-il déclaré.

Dirk Nowitzki's GOAT can change anytime soon 🐐 pic.twitter.com/MIA9FVGgEl — FIBA (@FIBA) December 26, 2022

« On le surnomme le King depuis qu'il a 15 ans... »