NBA : Coup de tonnerre en vue chez les Warriors, un cadre sur le départ ?

Quadruple champion NBA, Klay Thompson a fait un retour fracassant après deux années blanches en raison des blessures. Cependant, après avoir fait toute sa carrière chez les Golden State Warriors, le Splash Brother pourrait découvrir une nouvelle franchise. Les Lakers et les Blazers sont en embuscade.

Champions NBA l’été dernier après deux saisons très difficiles, les Golden State Warriors reviennent de très loin. Avec un Stephen Curry éblouissant, la franchise californienne a fait tomber les Boston Celtics lors des finales. Et une fois de plus, le Chef a été bien aidé par Klay Thompson, son lieutenant depuis des années. Après deux grosses blessures, le Splash Brother a fait son retour sur les parquets et de quelle manière.

Klay Thompson récupère encore

Même s’il est revenu à un très bon niveau, Klay Thompson a préféré prendre son temps l’été dernier. « C’était une excellente intersaison. Je suis en bonne forme et en bonne santé. Mentalement, je suis revigoré. J’ai beaucoup travaillé individuellement, en bossant sur mon shoot, mon dribble et ma défense. J’ai aussi passé énormément de temps à la salle de musculation. Tout ça trois à quatre heures par jour. Ça fait du bien par rapport aux deux dernières intersaisons où je ne faisais que de la rééducation et du renforcement », reconnaissait-il, lui qui veut à tout prix éviter les blessures après deux années blanches.

EXPEDITE THE KLAY THOMPSON STATUE CONSTRUCTION RIGHT NOW pic.twitter.com/bsF7iZWG4D — WarriorsMuse (@WarriorsMuse) December 26, 2022

« C’est une équipe pour laquelle il pourrait envisager de partir »