NBA

NBA : Après le titre, Klay Thompson a déjà un énorme objectif

Publié le 18 octobre 2022 à 22h35

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

De retour sur les parquets au début de l’année 2022, Klay Thompson a fait partie du nouveau sacre des Golden State Warriors. Alors que la saison de NBA reprend la nuit prochaine, le Splash Brother a déjà annoncé ses ambitions : il veut redevenir All Star.

Deux ans de blessure plus tard, revoilà Klay Thompson ! Après sa rupture des ligaments croisés lors des Finales NBA 2019, l’arrière des Golden State Warriors avait rechuté pendant sa rééducation. Une énorme blessure au tendon d’Achille qui l’a tenu éloigné des terrains pendant plus de deux ans, il aura fallu attendre le début de l’année 2022 pour le revoir sur les parquets de NBA.

Klay Thompson reste prudent

Titré en fin de saison avec les Warriors, Klay Thompson a fait un retour incroyable. Mais cet été, le Splash Brother a préféré rester prudent, lui qui ne veut pas griller les étapes. « C’était une excellente intersaison. Je suis en bonne forme et en bonne santé. Mentalement, je suis revigoré. J’ai beaucoup travaillé individuellement, en bossant sur mon shoot, mon dribble et ma défense. J’ai aussi passé énormément de temps à la salle de musculation. Tout ça trois à quatre heures par jour. Ça fait du bien par rapport aux deux dernières intersaisons où je ne faisais que de la rééducation et du renforcement », assure Klay Thompson dans des propos relayés par Basket USA.

L’une des plus grandes perf de l’histoire des playoffs. Klay Thompson prime 😮‍💨 pic.twitter.com/asifhmPvQB — Klay Thompson FR 🇫🇷 (@Klay_FR) October 13, 2022

« Je m’attends à jouer à un niveau de All-Star »