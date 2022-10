NBA

NBA : Encore traumatisé, Klay Thompson a pris une énorme décision

Publié le 2 octobre 2022 à 02h35 par Jules Kutos-Bertin

Blessé les deux dernières saisons, Klay Thompson a retrouvé les parquets au début de l’année. Au terme d’un parcours exceptionnel, le Splash Brother a décroché un nouveau titre de champion NBA avec les Golden State Warriors. Cependant, pour le moment, le numéro 11 des Dubs n’a pas rejoué, encore méfiant par rapport à sa blessure au tendon d’Achille.

Après deux saisons sans jouer, Klay Thompson a fait son grand retour en début d’année. Rupture des ligaments croisés, déchirure d’un tendon d’Achille, le quadruple champion NBA a enchaîné les énormes blessures. Une période très difficile qui n’a fait que renforcer son mental. Heureusement pour lui, son retour sur les parquets aura été brillant. Après une fin de saison encourageante avec les Golden State Warriors, Klay Thompson a largement contribué au nouveau titre de champion NBA. Une bague de plus pour la fameuse dynastie Warriors.

« La saison a été tellement éprouvante avec mon retour »

Alors qu’il s’apprête à débuter sa première saison depuis 2018, Klay Thompson est plus prévoyant que jamais, conscient qu’il doit prendre soin de son corps pour s’éviter une rechute. « Je n’ai pas fait les matches d’entraînement, et cette semaine sera très, très importante pour moi, surtout avec le retour à San Francisco. Je n’ai pas beaucoup joué cet été, c’était dur… surtout vu ce qu’il s’était passé lors d’un été précédent quand j’étais en bonne forme et que je m’étais déchiré le tendon d’Achille, c’était vraiment dur là. C’est compliqué à expliquer, et c’est une sorte de blocage psychologique. J’y arriverai un jour, mais la saison a été tellement éprouvante avec mon retour, tellement difficile avec la conquête du titre et un mois plus tard il faut rejouer. Cela fait beaucoup, beaucoup… Mais je suis impatient de rejouer », a lâché le Splash Brother dans des propos relayés par Basket USA.

.@KlayThompson having a nice chat with SUGA of @BTS_twt! 😄 What do you think made him smile? #SUGAatNBAJapan #NBAJapanGames pic.twitter.com/Zm2ygtpHSC — NBA Philippines (@NBA_Philippines) September 30, 2022

Klay Thompson veut enchaîner

Présent au Japon avec la franchise californienne pour la reprise, Klay Thompson va donc prendre son temps avant de revenir sur les parquets. Aux côtés de Draymond Green et Stephen Curry, élu MVP des Finales l’an dernier, Klay Thompson veut partir à la conquête d’un cinquième titre de champion NBA. Avec la ferme intention de ne pas être embêté par son physique.