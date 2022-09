NBA

NBA : Cette énorme punchline sur le feuilleton Kevin Durant

Kevin Durant a fait vibrer les Brooklyn Nets et l’ensemble du trade market à l’intersaison de par ses envies d’ailleurs. Finalement, le double champion NBA est resté à New York et a profité du Media Day pour se livrer sur son été agité. Son nouveau coéquipier Markieff Morris a lâché une punchline sur la question.

Arrivé à l’été 2019 chez les Nets, Kevin Durant a dû rester éloigné des parquets pendant une saison entière en raison de sa blessure contractée en finale NBA avec les Golden State Warriors. Cependant, en l’espace des deux saisons auxquelles KD a pris part, les Brooklyn Nets n’ont jamais atteint le stade des finales NBA ni de conférence Est. De quoi pousser Kevin Durant à se poser des questions sur la suite de sa carrière pour aller chercher une troisième bague de champion NBA.

Pendant l’intégralité de l’intersaison, le feuilleton Kevin Durant a fait couler beaucoup d’encre dans la presse, le franchise player des Nets a voulu plier bagage afin de rejoindre une autre franchise NBA, en vain puisque finalement, le 23 août dernier, Brooklyn a officialisé le maintien de leur collaboration avec Kevin Durant.

A l’occasion du Media Day, Kevin Durant est revenu sur son été agité en faisant passer le message suivant. « Mais vous avez vu ce qui s’est passé [la saison dernière]. Toute cette incertitude m’a poussé à douter de mes quatre prochaines années ici. Je vieillis, donc je veux pouvoir être dans une position stable, à construire une culture de la gagne. Mais j’ai eu des doutes à ce niveau, donc j’en ai parlé à Joe Tsai. Je sais que je suis tellement fort que l’on ne va pas me donner comme ça ».

"I broke up with my wife a couple times, we still married. S--t works."Markieff Morris on Kevin Durant and the Nets 😂 pic.twitter.com/nFC2j4xSzH