NBA : LeBron James, une saison pour devenir le plus grand ?

Publié le 23 septembre 2022 à 14h35 par Thomas Bourseau

LeBron James est « l’élu » depuis ses débuts précoces en NBA à 18 ans et a donc pu se bâtir un héritage conséquent. Détenant de multiples records et quatre bagues NBA, King James pourrait profiter de la saison à venir et des suivantes pour se faire une place de premier choix parmi les plus grands de son sport.

En 2003, LeBron James entrait directement en NBA à l’âge de 18 ans sans passer par la case NCAA. D'ailleurs, celui qui était surnommé « The Chosen One » par Sports Illustrated à l’époque, a été drafté à la première position chez Cleveland Cavaliers, lui qui est natif d’Akron dans l’Ohio.

«LeBron a été le seul à être excellent dès le premier jour»

Et directement, LeBron James s’est montré décisif chez les Cavs sans avoir besoin de temps d’adaptation. De quoi permettre à Charles Barkley de dernièrement reconnaître lors du podcast de Draymond Green que King James a la plus belle histoire du sport. « Je suis fan de MJ, mais je pense que ce que LeBron a accompli, c’est sans doute la plus grande histoire du sport.Tout d’abord, quand vous regardez Kobe, Kevin Garnett, ils n’étaient pas de grands joueurs en arrivant en NBA. Durant mes 40 ans en NBA, LeBron a été le seul à être excellent dès le premier jour » .

Une belle liste de records

En dehors d’avoir la plus grande histoire du sport, LeBron James pourrait encore consolider sa place dans le panthéon de la NBA. A ce jour, King James a battu tous les records de précocité et détient actuellement le record de points en play-offs (7631), le record de victoires en play-offs (174) ou encore le record de titularisations pour le All-Star Game (18), sa première remontant en 2005 soit un an et demi après ses premiers pas en NBA.

1325 points pour devenir le meilleur marqueur de l’histoire

Ayant inscrit pas moins de 37 062 points en saison régulière depuis le début de sa carrière, LeBron James a fait mieux que Karl Malone, Kobe Bryant et His Airness, Michael Jordan. Cependant, King James n’est pas encore le meilleur en la matière et se trouve à 1325 points du meilleur marqueur de l’histoire : Kareem Abdul-Jabbar. Dès cette saison, James pourrait détrôner la légende des Los Angeles Lakers s’il parvenait à inscrire en moyenne 16,5 points par match et s’il disputait la totalité des rencontres des Lakers. Pour rappel, lors de la dernière saison régulière LeBron James a affiché une moyenne de 30 points par match comme Basket-session l’a souligné.

2295 paniers manquants pour détrôner Abdul-Jabbar

En l’espace de 19 saisons en NBA, LeBron James a claqué quelques paniers, et plus précisément 13 543, soit 15 de plus que Karl Malone, mais 2295 paniers de moins que le maître en la matière, Kareem Abdul-Jabbar. Un écart conséquent, mais qui s’explique par les postes occupés par KAJ et LBJ. En effet, la légende des Lakers évoluait en tant que pivot et avait donc une plus grande proximité avec le panier lorsque King James a souvent dégainé à la ligne des trois points en tant qu’ailier augmentant la possibilité d'échec. Pour rattraper Kareem Abdul-Jabbar, LeBron James devrait évoluer encore quelques saisons.

A égalité avec Kobe Bryant, LeBron James peut égaler Kareem Abdul Jabbar pour le ASG