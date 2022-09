NBA

NBA : « LeBron James est le plus grand sportif de l’histoire »

Publié le 21 septembre 2022 à 12h35 par La rédaction

Alors qu’il aura 38 ans en décembre prochain, LeBron James va entamer sa 20e saison en NBA. Au-delà de sa longévité, le natif d’Akron, dans l’Ohio, impressionne par ses performances sur le court, ce qui fait de lui un candidat au titre de plus grand sportif de l’histoire. Un statut qu’il a d’ores et déjà atteint d’après Charles Barkley.

LeBron James l’a souvent répété, il lui reste un objectif à atteindre avant de pouvoir mettre un terme à sa carrière. Le joueur des Los Angeles Lakers veut évoluer au moins une saison dans la même équipe que son fils, Bronny. Il pourrait même aller plus loin et continuer jusqu’en 2026 ou 2027, année où son deuxième fils, Bryce, sera en âge de rejoindre la NBA. Alors qu’il fêtera ses 38 ans en décembre prochain, LeBron James ne semble donc pas prêt d’arrêter. Il faut dire que son rendement sur les parquets est encore excellent. La saison passée, il tournait à 30,3 points, 8,2 rebonds et 6,2 passes de moyenne, même s’il a tout de même manqué 26 matchs sur les 82 possibles pour cause de blessure.

Un travail de tous les jours

Il aura malgré tout été sélectionné pour la 18e fois de sa carrière afin de participer au All-Star Game. Les années passent, mais LeBron James semble conserver le même niveau. C’est surtout qu’il connaît son corps et sait comment l’économiser. « Je travaille sur moi littéralement tous les jours. Que ce soit d’un point de vue physique, mental ou spirituel », a-t-il confié en décembre dernier. « Je réfléchis toujours à la façon dont je peux continuer à améliorer mon jeu malgré les années qui passent. » Pour cela, il investit également près de 1,5M€ chaque année juste pour prendre soin de son corps, comme l’indiquait ESPN . Déjà sacré champion NBA à quatre reprises (2012, 2013, 2016, 2020), King James a toujours cet objectif en tête.

“LeBron’s story is arguably the greatest story in the history of sports”- Charles Barkley on the Draymond Green Show 👀🔥 pic.twitter.com/Zt5uBlnuK6 — Masked In LA 🎭 (@MaskedInLA) September 17, 2022

« C’est sans doute la plus grande histoire du sport »