Les Lakers bouclent une énorme opération, LeBron James s'enflamme

Publié le 18 septembre 2022 à 06h35 par Hugo Chirossel

Très performant lors de l’EuroBasket avec l’Allemagne, Dennis Schröder restait libre et n’avait toujours pas d’équipe pour la saison à venir. Le meneur de 29 ans va finalement faire son retour aux Los Angeles Lakers, où il a déjà joué lors de la saison 2020-2021. Un recrutement qui semble ravir LeBron James. Ce dernier lui a adressé un beau message.

Cet été, le feuilleton Russell Westbrook a beaucoup fait parler aux Lakers. Après une première saison décevante chez les Pourpre et Or , l’ancien meneur d’OKC était annoncé sur le départ, notamment après l’arrivée de Patrick Beverley. Les deux hommes ne s’apprécient pas et ne l’ont jamais caché, il est donc difficile de voir comment ils vont pouvoir cohabiter. Quand bien même, le salaire de Russell Westbrook, qui émarge à 47M€ cette année, est un problème et aucune franchise de la NBA ne semble vouloir le récupérer. Parallèlement à ce dossier, les Lakers s'activent pour renforcer le groupe. Après avoir bouclé la prolongation de LeBron James, la franchise a réussi une belle opération ce vendredi.

Schröder de retour aux Lakers

Et les Lakers continuent de recruter afin de renforcer leur backcourt. Les Angelinos ont annoncé ce samedi le retour de Dennis Schröder. Ce dernier avait déjà évolué au sein de la franchise californienne lors de la saison 2020-2021. Mais alors que les Lakers lui avaient proposé une prolongation de 84M€ sur quatre ans, l’international allemand avait préféré dire non, estimant qu’il méritait mieux. Il finira chez les Boston Celtics, avant d’atterrir aux Houston Rocket en cours de saison dernière, sans jamais réellement convaincre. Surfant sur un très bon Euro, le joueur allemand va pouvoir côtoyer plusieurs grandes stars comme Anthony Davis, Russell Westbrook ou encore LeBron James.

OFFICIAL: That's Tuff 🔥💯 pic.twitter.com/KgxrU527U1 — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 17, 2022

« Tellement heureux de te voir de retour ! »