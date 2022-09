NBA

NBA : Les Lakers lâchent un énorme message sur Westbrook

Publié le 7 septembre 2022 à 19h35 par La rédaction

Après une première saison compliquée chez les Lakers, Russell Westbrook voit son avenir être remis en question du côté de la franchise de Los Angeles. En effet, le meneur américain de 33 ans pourrait bien quitter la Californie, alors que son avenir semblait plus que flou. Cependant, chez les Lakers, on a lâché un énorme message concernant l’avenir de Westbrook…

Russell Westbrook restera-t-il chez les Lakers ? La question se pose depuis plusieurs semaines maintenant. Après une première saison difficile au sein de la franchise californienne, le meneur de 33 ans pourrait bien quitter le navire. Après avoir manqué les play-offs la saison dernière, l’avenir de RussWest semble être remis en question. Le journaliste John Buva avait par ailleurs évoqué cette possibilité : « Les Lakers continuent de poursuivre des trades impliquant Westbrook et d’autres options pour améliorer le roster avant le camp d’entraînement. Peu importe ce qui va arriver dans les prochaines semaines, ce n’est pas le roster final des Lakers. D’autres mouvements vont encore arriver à un certain moment. Ils ne devraient pas faire un autre trade dans l’immédiat, c’est peu probable, mais la franchise continue d’explorer diverses façons d’améliorer ce roster avant le camp d’entraînement, selon des sources ». Mais pour l’entraîneur des Lakers, cette question ne semble pas se poser…

« J’ai vraiment hâte de réussir avec lui »

En effet, rapporté par BasketSession , Darvin Ham, l’entraîneur des Los Angeles Lakers, a directement évoqué le cas Russell Westbrook, assurant dans ses paroles qu’un trade ne serait pas d’actualité. « Entre lui et moi, tout a été directement clair. Et il s’agit d’un plaisir depuis le premier jour. La communication a été excellente dans les deux sens. J’ai donc vraiment hâte de réussir avec lui ».

« Son duo avec Beverley ? Je pense qu’il peut fonctionner »

Par ailleurs, Darvin Ham a évoqué une potentielle association avec Patrick Beverley : « Son duo avec Beverley ? Je pense qu’il peut fonctionner. Les deux peuvent se compléter et je n’aimerais pas être le backcourt adverse. S’ils peuvent jouer ensemble ? S’ils défendent… ». Pour le coach des Lakers, pas de doute : Russell Westbrook devrait rester dans la franchise californienne.

