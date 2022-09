NBA

Les Lakers ont pris une décision fracassante pour Westbrook

Pas vraiment au niveau avec les Lakers la saison dernière, Russell Westbrook voit son nom être régulièrement annoncé sur le départ. La franchise chercherait un moyen de se débarrasser du meneur de jeu de 33 ans tout en renforçant son roster. Néanmoins, les tardes proposés ne sont pas vraiment alléchants jusqu’à présent. Russell Westbrook pourrait donc avoir une nouvelle chance lui être accordée chez les Lakers.

En débarquant chez les Lakers, Russell Westbrook s’attendait très certainement à une histoire bien plus belle. Sur le papier, le meneur de jeu de 33 ans venait former un trio de choc avec LeBron James et Anthony Davis. Sauf que RussWest ne s’est pas montré à la hauteur, un peu à l’image de l’équipe dans sa globalité. Les Lakers n’ont pas été en mesure de se qualifier pour les playoffs la saison dernière, et cela pourrait bien être fatal pour Russell Westbrook. Considéré comme indésirable par certains supporters, l’ancienne star du Oklahoma City Thunder voit son nom être régulièrement évoqué sur le départ. Et cela pourrait bien signifier le pire pour lui.

Un départ peut signifier le pire pour Russell Westbrook

Ces derniers temps, Russell Westbrook était évoqué du côté de l'Indiana. Mais si ce trade finit par arriver, le journaliste Bill Simmons est convaincu qu’on pourrait assister à la fin de la carrière du meneur en NBA. « Si ce trade finit par arriver, je pense que c’en sera fini pour lui dans la ligue. C’est l’un des rares joueurs que les équipes qui tankent n’ont aucun intérêt à recruter. Tout ce qu’il va faire, c’est tenter de jouer 40 minutes par match et claquer des stats pour essayer de les rendre plus compétitives. Et si vous êtes une équipe de playoffs... Il ne va pas vouloir sortir du banc, il n’est pas bon en défense, et n’est pas un bon shooteur. [...] Il est possible qu’on ait déjà assisté au dernier match joué par Westbrook en NBA. S’il est envoyé là-bas, il va peut-être finir en Chine ! » expliquait-il dans un podcast récemment. Néanmoins, l’éventualité d’un trade serait en train de s’éloigner pour Russell Westbrook.

Les Lakers veulent lui donner une nouvelle chance

Comme le confirmait le journaliste du Los Angeles Times Dan Woike, la franchise californienne serait en train de partager le même avis que Darvin Ham. À l’approche du training camp, les Lakers penseraient de plus en plus à donner une nouvelle chance à Russell Westbrook. Le front office des Pourpre et Or voudrait d’abord voir le meneur de jeu de 33 ans à l’oeuvre avant de décider de s’en séparer ou non. De son côté, Darvin Ham attendrait de gros efforts de la part de Russell Westbrook. Le nouveau coach des Lakers voudrait qu’il passe un cap sur le plan défensif tout en simplifiant la vie de LeBron James et d’Anthony Davis en attaque. Un départ semble de moins en moins envisagé pour Russell Westbrook. Les Lakers devraient d'ailleurs continuer à compter sur lui.

