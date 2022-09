NBA

NBA : Coup de tonnerre en vue pour l’avenir de Westbrook ?

Publié le 5 septembre 2022 à 23h35 par La rédaction

En difficulté depuis son arrivée chez les Lakers, Russell Westbrook semble de plus en plus lié à un trade. En effet, l’Américain de 33 ans est très largement critiqué par les supporters après sa première saison à Los Angeles, et pourrait donc être poussé vers la sortie. Et un coup de tonnerre pourrait bien se profiler dans ce dossier…

L’avenir de Russell Westbrook semble toujours en suspens. En effet, le meneur de jeu des Lakers a réalisé une première saison bien en-deça des attentes placées en lui, et l’Américain s’est retrouvé en difficulté. Les supporters de la franchise de Los Angeles l’ont largement critiqué, et il semble de plus en plus lié à un départ. Le journaliste John Buva l’a par ailleurs confirmé : « Les Lakers continuent de poursuivre des trades impliquant Westbrook et d’autres options pour améliorer le roster avant le camp d’entraînement. Peu importe ce qui va arriver dans les prochaines semaines, ce n’est pas le roster final des Lakers. D’autres mouvements vont encore arriver à un certain moment. Ils ne devraient pas faire un autre trade dans l’immédiat, c’est peu probable, mais la franchise continue d’explorer diverses façons d’améliorer ce roster avant le camp d’entraînement, selon des sources ».

« Si ce trade finit par arriver, c’en sera fini pour lui dans la ligue »

Ainsi, dans un podcast, Bill Simmons a évoqué un départ de Russell Westbrook dans l’Indiana. « Si ce trade finit par arriver, je pense que c’en sera fini pour lui dans la ligue. C’est l’un des rares joueurs que les équipes qui tankent n’ont aucun intérêt à recruter. Tout ce qu’il va faire, c’est tenter de jouer 40 minutes par match et claquer des stats pour essayer de les rendre plus compétitives. Et si vous êtes une équipe de playoffs… Il ne va pas vouloir sortir du banc, il n’est pas bon en défense, et n’est pas un bon shooteur ».

« Ça pourrait être la fin pour lui »

Bill Simmons a par la suite été plutôt pessimiste concernant l’avenir de Russell Westbrook concernant ce potentiel trade : « Le meilleur scénario pour lui, ce serait de tomber dans une équipe qui vise la 7ème, 8ème ou 9ème place de sa conférence, et où il pourrait jouer 40 minutes par match. Mais aucune de ces équipes ne le veut. S’il est bel et bien tradé à Indiana, et qu’il fait l’objet d’un buy-out, ça pourrait être la fin pour lui ».

