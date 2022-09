NBA

Un énorme coup de théâtre se confirme pour l'avenir de Westbrook

Publié le 3 septembre 2022 à 22h35 par Pierrick Levallet

Tout ne s’est pas passé comme prévu pour Russell Westbrook lors de sa première saison avec les Lakers. Le meneur de jeu de 33 ans a été lourdement critiqué par les supporters de la franchise et un départ est régulièrement évoqué ces dernières semaines. Néanmoins, les Lakers seraient finalement prêts à prendre une décision surprenante. Et la tendance se confirme de plus en plus.

Pour sa première saison chez les Lakers, Russell Westbrook s’attendait certainement à connaître plus de succès. Aux côtés de LeBron James et Anthony Davis, le meneur de jeu de 33 ans intégrait un trio qui annonçait de grandes choses sur le papier. Mais finalement, tout ne s’est pas déroulé comme prévu pour la franchise californienne, qui n’a pas su se qualifier pour les playoffs. Russell Westbrook, lui, était plutôt décevant sur le parquet et a été lourdement critiqué par les supporters des Lakers. Un départ est d’ailleurs fortement envisagé ces dernières semaines.

Un trade toujours envisagé pour Westbrook

Alors que Darvin Ham, le successeur de Frank Vogel sur le banc des Lakers, se dit « très heureux à l’idée de coacher Russ. Ils essaient de tout lui mettre sur le dos, et ça fait partie des choses qui m’emballent le plus dans ce boulot. Lui et moi avons de très bons rapports depuis que j’ai accepté ce poste », un trade serait toujours d’actualité pour Russell Westbrook comme le journaliste de The Athletic Johan Buva l’a confirmé. « Les Lakers continuent de poursuivre des trades impliquant Westbrook et d’autres options pour améliorer le roster avant le camp d’entraînement. Peu importe ce qui va arriver dans les prochaines semaines, ce n’est pas le roster final des Lakers. D’autres mouvements vont encore arriver à un certain moment. Ils ne devraient pas faire un autre trade dans l’immédiat, c’est peu probable, mais la franchise continue d’explorer diverses façons d’améliorer ce roster avant le camp d’entraînement, selon des sources » expliquait-il récemment. D’ailleurs, le meneur de jeu ne manquerait pas de prétendants.

Les Lakers hésitent pour le trade de Westbrook...

À en croire les informations du journaliste de Hoops Wire Sam Amico, cinq franchises auraient contacté les Los Angeles Lakers pour Russell Westbrook. Sauf que le front office de la franchise californienne serait hésitant à l’idée d’inclure certains atouts dans une opération pour se débarrasser du meneur de jeu de 33 ans. Ce léger détail freinerait certaines négociations, et les Lakers seraient finalement prêts à prendre une grande décision pour Mr. Triple-Double . Chez les Pourpre et Or, on s’attendrait à démarrer la nouvelle saison avec Russell Westbrook dans l’effectif, malgré l’arrivée récente de Patrick Beverley au même poste. La tendance serait d’ailleurs en train de se confirmer petit à petit.

Une nouvelle chance accordée à Westbrook ?