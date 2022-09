NBA

LeBron James pousse un coup de gueule pour défendre Kyrie Irving

Publié le 3 septembre 2022 à 19h35 par Pierrick Levallet

Tout au long de sa carrière, Kyrie Irving a montré qu’il avait un caractère bien à lui et qu’il ne se laissait pas faire. Néanmoins, son attitude a parfois suscité de grandes incompréhensions et quelques critiques à son égard. Mais malgré cela, le meneur de jeu des Nets peut compter sur le soutien de ses coéquipiers et ex-coéquipiers. LeBron James n’a d’ailleurs pas hésité à défendre à nouveau Kyrie Irving sur les réseaux sociaux.

Au cours de sa carrière, Kyrie Irving a régulièrement été au centre des critiques à cause de sa mentalité bien à lui. Doté d’un caractère particulier, le meneur de jeu des Nets provoque parfois de grandes incompréhensions à cause de son attitude. Par exemple, Uncle Drew a été privé des matchs à domicile pendant la période Covid-19 puisqu’il refusait de se faire vacciner contre le coronavirus. Mais malgré cette suspension, Kyrie Irving n’a pas démordu et est resté fidèle à ses principes. Son départ de chez les Boston Celtics a également fait beaucoup de bruit, lui qui a quitté la franchise verte deux ans après son arrivée et deux échecs durant les playoffs. Une attitude qui peut s’expliquer par le fait d’être constamment sous une grande pression depuis ses débuts en NBA.

«J'ai dû marcher dans les pas de Bron»

Drafté en 2011 chez les Cleveland Cavaliers seulement un an après le départ de LeBron James, Kyrie Irving a eu la lourde responsabilité d’assurer la succession du King . Le meneur de jeu, aujourd’hui chez les Nets, s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet lors de l’émission The Shop récemment : « Jouer avec Bron et KD, ce sont deux des meilleurs joueurs de l'histoire. Mais dans notre culture, ce sont deux véritables icônes. Et j'ai dû marcher dans les pas de Bron. A ce moment-là de ma vie, je me sentais vraiment mal car je ne savais pas où je voulais aller. J'ai regardé The Decision. Et un an plus tard, j'ai été drafté dans ce train émotionnel de Cleveland du fils prodigue, l'élu est parti, et nous avons ici ce gamin de 19 ans. Emotionnellement, je faisais face à des choses dont je n'avais aucune idée qu'elles n'avaient rien à voir avec moi. Absolument rien. Alors quand j'ai pris cette pression comme la mienne, j'ai commencé à me dire : 'Je dois ramener Cleveland au sommet.' C'était un acte solo. »

«Il est vraiment tellement incompris !»

LeBron James, producteur exécutif du programme, n’a alors pas manqué de rebondir sur les propos de son ancien coéquipier sur les réseaux sociaux et à le défendre par la même occasion. « Il est vraiment tellement incompris ! J'adore voir son évolution au fil des années. J'ai toujours cru et su qu'il était tellement plus profond qu'un simple joueur de basket phénoménal » a répondu la star des Lakers sur Twitter . Malgré les nombreuses critiques au sujet de son caractère bien à lui, Kyrie Irving peut compter sur le soutien de ses anciens coéquipiers.

