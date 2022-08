NBA

Curry, Bryant, Thompson... LeBron en rêve, ils ont suivi leur père

Publié le 31 août 2022 à 12h35 par Jules Kutos-Bertin

Alors que LeBron James étudie tous les scénarios pour jouer en NBA avec ses deux fils, Bronny et Bryce, plusieurs joueurs ont, avant lui, suivi les traces de leur père. Joe et Kobe Bryant font partie des plus célèbres, tout comme les familles Thompson et Curry qui ont triomphé aux différentes époques.

Que le père soit footballeur, basketteur ou autre, son enfant a souvent envie de prendre le même chemin. En revanche, lorsqu’il s’agit d’un sport de haut niveau, le défi n’est pas toujours simple puisque le talent n’est pas systématiquement héréditaire. Au basket et en NBA plus précisément, pas mal de joueurs ont suivi les traces de leur papa. Une idée à laquelle LeBron James pense depuis un petit moment…

LeBron James veut jouer avec ses deux fils

Malgré sa prolongation chez les Los Angeles Lakers, LeBron James compte prendre une décision dès 2024, année durant laquelle Bronny, son fils ainé, devrait être présent à la Draft. « Je jouerai ma dernière saison avec Bronny. Peu importe où sera Bronny, c’est là que je serai. Je ferai tout ce qu’il faut pour jouer un an avec mon fils. Ce ne sera pas une question d’argent à ce moment-là », assure le King . Mais en plus de Bronny, LeBron James serait prêt à attendre 2026 ou 2027 pour jouer aux côtés de Bryce, son second fils : « Je vais sans doute regarder qui a récupéré des choix de premier tour en 2024, 2025, des choses comme ça. En 2026, 2027… Je fais attention à ce genre de choses. Nous ne parlons pas vraiment beaucoup de l’avenir. J’ai balancé ça parce que j’aime parler aux dieux du basket-ball et voir si les choses peuvent se réaliser. Je me suis toujours fixé des objectifs dans ma carrière, j’ai parlé aux dieux du basket, et ils les ont tous écoutés. J’aime bien lancer des idées en l’air, mais je ne suis pas du genre à dire ce qui va se passer dans les deux ou trois prochaines années. Je suis un visionnaire, mais je suis aussi un gars qui vit dans l’instant présent ».

🤯🤯😤😤 WHOA!!!! Just kids from Akron!!!! 🤴🏾🤴🏾🤴🏾🔥🔥 The Chosen One x The Chosen Sons #JamesGang👑 #TheLegecyContinues 📸 Jeffery A. Salter @SInowhttps://t.co/m7YE9nHthw pic.twitter.com/ShWIvGWO86 — LeBron James (@KingJames) August 30, 2022

La famille Bryant, modèle du genre

Si LeBron James espère jouer aux côtés de ses fils, bon nombre de joueurs ont découvert la NBA comme leur père, sans forcément jouer avec. C’est le cas de Kobe Bryant. Cinq titres de champion, deux trophées de MVP des Finales, 20 saisons en NBA, 18 sélections au All Star Game… Avant lui, c’est son père, Joe Bryant, qui a foulé les parquets. Même s’il a connu moins de succès que son fils, Joe Bryant a pu jouer pour les Sixers, les Clippers, les Rockets… et Mulhouse ! En NBA, la famille Bryant est d’ailleurs celle qui a inscrit le plus de points (38 895).

Deux titres pour Mychal Thompson, quatre pour Klay

Chez la famille Thompson, le père de Klay a lui aussi gagné des titres. Loin des quatre titres de Klay avec les Golden State Warriors, Mychal Thompson a été sacré à deux reprises avec les Lakers. Mychel Thompson, son second fils, a lui aussi joué en NBA sous les couleurs des Cleveland Cavaliers. Mais sans aucun doute, c’est bel et bien Klay Thompson qui aura eu la plus belle carrière. Surtout qu’elle est loin d’être terminée…

Chez les Curry, shooter de père en fils