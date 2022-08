NBA

Après sa prolongation, LeBron est déjà prêt à quitter les Lakers

Publié le 31 août 2022 à 09h35 par Jules Kutos-Bertin

Tout juste prolongé aux Los Angeles Lakers, LeBron James a répété une fois de plus son envie de jouer avec Bronny, son fils ainé. Mais au-delà de ce projet, le King serait prêt à attendre 2026-2027 pour son second fils, Bryce. Le quadruple champion NBA prendra sa décision en fonction de son état de forme.

A 37 ans, LeBron James va entamer sa 20ème saison en NBA. La star des Los Angeles Lakers va rejoindre un cercle très fermé, dominé par Vince Carter. Pour autant, LeBron n’est pas effrayé par la taille du défi. Après une saison très frustrante avec les Lakers, le King compte bien remettre sa franchise sur le devant de la scène, même si l’intersaison a été mouvementée. Surtout qu’il a juré fidélité aux Lakers. LeBron James a prolongé jusqu’en 2024, avec une saison en option. « LeBron est un des meilleurs joueurs de sa génération et a un impact tout aussi grand en tant que personne. Nous sommes très excités de pouvoir continuer notre partenariat avec lui », a confié Rob Pelinka, le GM des Lakers.

LeBron James attend Bronny…

Mais d’ici 2024, plein de choses peuvent se passer. Depuis un moment, LeBron James fait part de son envie de jouer avec son fils, Bronny. Si tout se passe comme prévu, il sera éligible à la Draft 2024. Une idée qui n’a pas échappé à LeBron James. « Je jouerai ma dernière saison avec Bronny. Peu importe où sera Bronny, c’est là que je serai. Je ferai tout ce qu’il faut pour jouer un an avec mon fils. Ce ne sera pas une question d’argent à ce moment-là », lançait-il récemment.

🤯🤯😤😤 WHOA!!!! Just kids from Akron!!!! 🤴🏾🤴🏾🤴🏾🔥🔥 The Chosen One x The Chosen Sons #JamesGang👑 #TheLegecyContinues 📸 Jeffery A. Salter @SInowhttps://t.co/m7YE9nHthw pic.twitter.com/ShWIvGWO86 — LeBron James (@KingJames) August 30, 2022

… et Bryce !

Si ce projet commence à dater, LeBron James aurait une idée encore plus folle : attendre 2026 ou 2027 pour jouer avec son second fils, Bryce. « Je vais sans doute regarder qui a récupéré des choix de premier tour en 2024, 2025, des choses comme ça. En 2026, 2027… Je fais attention à ce genre de choses. Nous ne parlons pas vraiment beaucoup de l’avenir. J’ai balancé ça parce que j’aime parler aux dieux du basket-ball et voir si les choses peuvent se réaliser. Je me suis toujours fixé des objectifs dans ma carrière, j’ai parlé aux dieux du basket, et ils les ont tous écoutés. J’aime bien lancer des idées en l’air, mais je ne suis pas du genre à dire ce qui va se passer dans les deux ou trois prochaines années. Je suis un visionnaire, mais je suis aussi un gars qui vit dans l’instant présent », assume le King dans des propos relayés par Basket USA.

« Je sens que je pourrais encore jouer pendant un bon moment »