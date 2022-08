NBA

Kobe, Nowitzki, Jabbar… Prolongé, LeBron rejoint un cercle fermé

Publié le 22 août 2022 à 12h35 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 22 août 2022 à 12h36

Après sa prolongation chez les Los Angeles Lakers, LeBron James est désormais assuré de disputer une 20ème saison en NBA. Le King va rejoindre le cercle très fermé des joueurs ayant évolué plus de 20 ans dans la ligue américaine. Kareem Abdul-Jabbar, Dirk Nowitzki, Vince Carter ou encore Kobe Bryant, il y a du beau monde.

37 ans ou pas, LeBron James n’en a pas fini avec la NBA. Après une saison très difficile sur le plan collectif, le King a pris la décision de poursuivre l’aventure avec les Los Angeles Lakers en prolongeant son contrat jusqu’en 2024. « LeBron est un des meilleurs joueurs de sa génération et a un impact tout aussi grand en tant que personne. Nous sommes très excités de pouvoir continuer notre partenariat avec lui », s’est réjoui Rob Pelinka, directeur général des Lakers. La prolongation de LeBron James contient également une option pour la saison 2024-2025.

🫡. #JamesGang👑 https://t.co/nsh11NHrsH — LeBron James (@KingJames) August 18, 2022

LeBron James attend son fils

Mais d’ici là, LeBron aura peut-être bougé. En effet, s’il se sent bien aux Lakers, le quadruple champion NBA envisage un changement de franchise que pour une seule raison : jouer avec son fils, Bronny. Il sera éligible à la Draft 2024, soit la fin du contrat de LeBron James aux Lakers. « Je jouerai ma dernière saison avec Bronny. Peu importe où sera Bronny, c’est là que je serai. Je ferai tout ce qu’il faut pour jouer un an avec mon fils. Ce ne sera pas une question d’argent à ce moment-là », expliquait récemment LeBron.

Il va disputer sa 20ème saison en NBA

Au-delà de 2024 et de l’arrivée de son fils en NBA, LeBron James aura le temps de battre un nouveau record avant cette date. Avec sa prolongation, le King va vivre sa 20ème saison en NBA, un exploit considérable. Cette saison, il ne sera pas le seul puisque Udonis Haslem a lui aussi rempilé avec le Heat. Même s’ils sont loin d’avoir le même rôle dans leur franchise respective, ils vont rejoindre un cercle très fermé.

Kareem Abdul-Jabbar l’a fait aussi

Avec une 20ème saison en NBA, LeBron James et Udonis Haslem peuvent se vanter de s’inviter au rang des légendes. Ils vont retrouver un certain Kareem Abdul-Jabbar. Meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, le pivot légendaire des Lakers aura joué tout pile 20 saisons dans la ligue américaine. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, Kareem Abdul-Jabbar a glané pas moins de six titres de champions NBA, que ce soit avec les Milwaukee Bucks ou les Los Angeles Lakers. Rien que ça…

Dirk Nowitzki, seul européen

Autre légende qui a dépassé les 20 saisons en NBA, un certain Dirk Nowitzki. Parmi ces joueurs, l’icône des Dallas Mavericks est le seul européen. Avec 21 saisons en NBA, l’Allemand a été l’un des pionniers de l’importation des joueurs européens outre Atlantique. En 2011, Dirk Nowitzki est élu MVP des Finales face au Miami Heat et triomphe pour la première et seule fois de sa carrière en NBA. Une juste récompense pour celui qui a dépassé les 30 000 points en carrière. Autre statistique impressionnante, Dirk Nowitzki est le joueur ayant évolué le plus de saisons dans la même franchise.

Kobe Bryant en fait partie, Vince Carter le recordman