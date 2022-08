NBA

NBA : LeBron James reçoit une offre monumentale

Publié le 21 août 2022 à 22h35 par La rédaction

Alors que LeBron James vient de prolonger son contrat de deux saisons avec les Los Angeles Lakers, l’ailier américain avait demandé des garanties sportives au moment de sa signature. Au moment d’étendre son bail, le King avait notamment annoncé vouloir jouer avec son fils. Pour autant, il y a quelques années, LeBron James aurait pu suivre une toute autre carrière.

Du haut de ses 37 ans, LeBron James a prolongé son contrat pour deux saisons supplémentaires avec les Los Angeles Lakers, le tout pour un montant total de 95,5 M€. Au moment de sa signature, le King avait demandé des garanties sportives et souhaiterait avoir une équipe compétitive pour cette saison. Pour cela, LeBron James souhaiterait avoir Kyrie Irving à ses côtés.

NBA : Durant, Westbrook… L’annonce fracassante https://t.co/wIQohbO2kP pic.twitter.com/wUIOiTohGj — le10sport (@le10sport) August 21, 2022

LeBron James veut rejouer avec Kyrie Irving

Alors que LeBron James vient de prolonger son contrat pour deux années supplémentaires, le King avait demandé des garanties sportives pour la saison à venir. Et à ce sujet, l’ailier des Lakers souhaiterait rejouer avec Kyrie Irving. Du côté du meneur de jeu, la confiance des Brooklyn Nets envers son joueur n’a plus l’air d’être présente. Une bonne nouvelle pour Kyrie Irving qui espère une issue favorable pour la suite de sa carrière, comme le déclarait Brian Windhorst, journaliste pour ESPN . « Kyrie doit montrer qu’il souhaite jouer, qu’il a envie de faire partie de cette équipe, et ce, tous les jours. Mais surtout, il doit retrouver son vrai niveau, celui dont il est capable. Mais le fait est qu’il n’a pas montré ça ces dernières années. Est-il possible de regagner cette confiance ? Absolument. Kyrie reste un joueur très talentueux, l’un des meilleurs meneurs de cette ère. Ceci étant dit, les Nets n’ont pas confiance en lui. Elle s’est brisée au fil du temps. Je serai le premier surpris si cette confiance est capable de revenir dans ce groupe, mais surtout de voir tous ces joueurs parvenir à jouer à leur meilleur niveau, tous ensemble. »

« Je jouerai ma dernière saison avec Bronny. »

Alors que LeBron James arrive vers la fin de sa carrière, l’ailier des Los Angeles Lakers aurait un objectif bien précis avant de prendre sa retraite : jouer avec son fils aîné. « Je jouerai ma dernière saison avec Bronny. Peu importe où sera Bronny, c’est là que je serai. Je ferai tout ce qu’il faut pour jouer un an avec mon fils. Ce ne sera pas une question d’argent à ce moment-là. » Alors qu’il n’a pas précisé où il jouera avec son fils, LeBron James avait notamment étudié d’autres offres avant de finalement prolonger avec les Los Angeles Lakers. « En ce qui concerne LeBron James, il a jeté un œil à ce à quoi devrait ressembler le paysage de la free agency l’été prochain, à quelle équipe pourrait avoir du cap space, et on m’a dit qu’il n’y avait rien qui l’intéressait suffisamment pour maintenir cette option valable et disputer la saison à venir avec un contrat expirant. »

« Ça m’a vraiment fait réfléchir et pousser à envisager de reprendre le football »