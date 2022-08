NBA

NBA : Après la prolongation de LeBron James, une bombe est lâchée

Publié le 19 août 2022 à 20h35 par La rédaction

Alors que le contrat de LeBron James prenait fin en 2023, le joueur a décidé de prolonger son bail de deux saisons supplémentaires avec les Los Angeles Lakers. Le but étant de vouloir jouer avec son fils, Bronny James. Adrian Wijnarowski a révélé sur le plateau de Get Up, les coulisses de cette prolongation et selon lui, le King serait resté aux Lakers par défaut.

Alors que les Lakers enchaînent les coups durs et les déceptions depuis plusieurs mois, la prolongation de LeBron James pourrait leur donner une raison d’avoir le sourire. Les supporters de la franchise sont pour la plupart encore anxieux de l’avenir des Los Angeles Lakers, mais peuvent se satisfaire de la façon dont la prolongation de LeBron James a été gérée. Le King a prolongé son bail de deux saisons, le tout pour 95,5 M€. Le leader des Lakers n’a pas voulu abandonner son équipe qui passe une très mauvaise période. En tout cas, l’avenir de joueur serait très instable, lui qui a un objectif avant de prendre sa retraite : jouer avec son fils Bronny James.

NBA : Après avoir prolongé, LeBron James déjà prêt à quitter les Lakers ? https://t.co/pTx98OSNII pic.twitter.com/acfPV3Stlr — le10sport (@le10sport) August 19, 2022

« Je jouerai ma dernière saison avec Bronny »

Alors que LeBron James vient de prolongé son contrat de deux saisons avec les Los Angeles Lakers, il a donc fait le choix de rester dans la Cité des Anges alors que le joueur avait la possibilité de partir ailleurs. Pour autant, le joueur aurait un objectif bien précis à réaliser avant la fin de sa carrière : jouer aux côtés de son fils aîné. En effet, le joueur ne l’a jamais caché et souhaiterait donc vouloir faire sa dernière saison à ses côtés, quelle que soit l’équipe où il jouera : « Je jouerai ma dernière saison avec Bronny. Peu importe où sera Bronny, c’est là que je serai. Je ferai tout ce qu’il faut pour jouer un an avec mon fils. Ce ne sera pas une question d’argent à ce moment-là. »

LeBron James aurait étudié d’autres offres

Sur le plateau de Get Up , le chroniqueur Adrian Wijnarowski a révélé des informations concernant la prolongation du contrat de LeBron James qui pourraient déplaire aux supporters des Los Angeles Lakers. En effet, avant que le joueur ne prolonge son contrat, le King aurait étudié d’autres offres avant d’accepter de renouveler son bail de deux ans avec les Lakers. « En ce qui concerne LeBron James, il a jeté un œil à ce à quoi devrait ressembler le paysage de la free agency l’été prochain, à quelle équipe pourrait avoir du cap space, et on m’a dit qu’il n’y avait rien qui l’intéressait suffisamment pour maintenir cette option valable et disputer la saison à venir avec un contrat expirant. » À l’heure actuelle, très peu de franchises pouvaient se permettre d’offrir un ultime contrat à LeBron James. Seuls les Rockets, les Pistons, les Pacers, les Spurs et Jazz disposaient des ressources nécessaire.

LeBron James resté par défaut ?

Alors que plusieurs possibilités s’offraient à LeBron James, les Los Angeles Lakers s’en sont bien sortis dans ce feuilleton, notamment grâce aux manques de moyens des autres franchises pouvant accueillir le King. Tandis que ce dernier disputera ses deux dernières saisons avec les Angelinos, le joueur cherchera donc à étoffer son palmarès, mais essaiera aussi de battre le record mythique du nombre de points inscrits en carrière détenu par Kareem Abdul-Jabbar. Même si LeBron James a fini par prolonger son contrat avec les Lakers, l’information sortie par Adrian Wijnarowski ne devrait pas passer inaperçu auprès des supporters.