Basket - NBA

Stephen Curry se fait clasher, cette incroyable punchline

Publié le 15 août 2022 à 11h35 par Dan Marciano

Agé aujourd'hui de 34 ans, Stephen Curry est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la planète. Adroit face au panier, l'Américain a remporté de nombreux titres sous le maillot des Golden State Warriors. Mais selon l'ancienne star Charles Barkley, le shooteur aurait eu le plus grand mal à s'exprimer dans les années 80 en raison de son physique.

Les Golden State Warriors ont repris leur marche en avant, après quelques années de disette. Championne NBA en 2015, 2017, 2018, l'équipe a remporté un nouveau titre en battant les Celtics de Boston. MVP des Finals pour la première fois de sa carrière, Stephen Curry avait réalisé une prestation majuscule, permettant à sa formation de régner sur ligue américaine. Dirigée par Steve Kerr, la franchise basée à San-Francisco aura marquée ces dernières années en NBA. Amenés par le trio composé de Steph Curry, Klay Thompson et Draymond Green, les Warriors pourraient encore marquée l'histoire de la Ligue dans les prochaines années.

Lakers : Cette décision qui sème le trouble dans toute la NBA https://t.co/r8ZEG8ozMz pic.twitter.com/8RfrsrBOhA — le10sport (@le10sport) August 13, 2022

Les Warriors, l'une des plus grandes équipes du XXIéme siècle

C'est en tout cas le souhait de Stephen Curry, qui a bien l'intention de poursuivre sa carrière chez les Warriors pendant encore de nombreuses années. « Je viens de terminer ma 13ème année. Franchement, je veux pouvoir dire que j'ai joué pour une équipe pendant toute ma carrière, un endroit absolument spécial. Je ne veux jamais partir. Je veux que ce soit ma seule et unique maison. Même en pensant à ce qui se passera ensuite quand le basket sera terminé, nous aurons toujours des racines ici. Nous aurons toujours une présence ici, et nous appellerons cet endroit notre maison » a récemment expliqué le joueur de 34 ans. Considéré comme le meilleur shooteur de la planète, Curry aurait pu connaître plus de difficultés il y a quelques décennies comme l'a annoncé Charles Barkley.

« Stephen Curry ? Il se serait fait déboîter »

Ancien joueur et aujourd'hui chroniqueur, Charles Barkley estime que les Warriors, et notamment Curry, auraient eu du mal à concurrencer les autres équipes en raison de leur physique. « Les Warriors, j’adore ce qu’ils font mais avec les petits physiques qu’ils ont, ils ne tiendraient pas dans les années 70 et 80. Sans vouloir leur manquer de respect. Soyons réalistes. Vous savez combien j’aime Steph Curry, vous pensez qu’il pourrait supporter la raclée que Michael a reçue contre les Bad Boys des Pistons ? Il se serait fait déboîter. S’il vous plaît, arrêtez ça. Le jeu était tellement plus physique à l’époque » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Basket Session .

Un proche de Durant avait aussi critiqué Curry