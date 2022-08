Basket - NBA

Coup de théâtre pour Durant, un favori se dégage

Publié le 17 août 2022 à 07h35 par Dan Marciano

Agé de 33 ans, Kévin Durant ne devrait pas porter le maillot des Nets de Brooklyn cette saison. Le joueur américain aimerait quitter la franchise au plus vite pour débuter une nouvelle page de sa carrière. Contacté par de nombreuses équipes, l'ancien des Golden State Warriors pourrait prendre la direction des Celtics de Boston.

Un incroyable témoignage est apparue dernièrement sur le dossier Kévin Durant. « L’un des dirigeants avec qui je parle régulièrement a insisté sur le fait que, de ce qu’il entend, Kevin Durant était plus susceptible à l’idée de prendre sa retraite que de jouer à nouveau pour les Brooklyn Nets. C’était plus tôt au mois de juillet » avait confié l'insider Marc Stein. Une nouvelle preuve que le joueur souhaite quitter les Brooklyn Nets, trois ans après son arrivée à New-York. Mais ce dossier dure, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les Nets espèrent le retenir, même s'ils sont conscients qu'il sera difficile de compter sur lui la saison prochaine. Mais aussi car peu d'équipes souhaitent miser sur Durant, pourtant MVP en 2014.





NBA : Kevin Durant à la retraite ? Il répond https://t.co/UvOQ4RRPzz pic.twitter.com/ceiTmVBW4e — le10sport (@le10sport) August 16, 2022

Le dossier Durant dure depuis plusieurs semaines

« Jusqu’à présent, les Nets ne voulaient pas seulement des choix de draft en contrepartie, ils voulaient également obtenir des joueurs vedettes, et les équipes ne sont tout simplement pas prêtes à payer ce prix pour lui. Il y a une nuance à garder à l’esprit là-dedans, et je sais que certains fans la comprennent et d’autres non. Ils pensent que c’est une sorte d’insulte faite à Durant. Ce n’est pas une insulte de dire que vous n’allez pas faire exploser votre équipe pour Durant. D’une certaine manière, c’est un compliment. C’est dire : « Nous pensons que nous pouvons gagner un titre avec toi, donc nous devons avoir une équipe championne de l’autre côté de l’échange » a confié Brian Windhorst, journaliste pour ESPN.

Plusieurs franchises ont coché le nom de Durant

Après avoir appris la décision de Kévin Durant, plusieurs franchises ont contacté son agent. Ces dernières semaines, il a été question d'un intérêt des Raptors de Toronto, des Suns de Phoenix ou encore du Heat de Miami. Mais une autre équipe serait sur le point de rafler la mise dans ce dossier. Selon plusieurs médias, Durant serait proche d'un accord avec les Celtics de Boston. Il pourrait être échangé contre Jaylen Brown, joueur de 25 ans.

Boston favori pour accueillir Durant