Et si LeBron avait vendu la mèche pour le trade de Westbrook ?

L’été dernier, Russell Wesbrook décidait de s’engager avec les Los Angeles Lakers pour former un trio de feu aux côtés de LeBron James et Anthony Davis. Un an plus tard, le voilà annoncé sur le départ. Et la récente signature Patrick Beverley ne risque pas d’arranger sa situation. D’ailleurs, un tweet de LeBron James pourrait même condamner Russell Westbrook…

A l’été 2021, Russell Westbrook s’envolait pour Los Angeles et partait former un trio XXL avec LeBron James et Anthony Davis. Avec ces trois joueurs réunis, les attentes étaient donc élevées. Seulement, cette association n’a pas vraiment porté ses fruits. Les Los Angeles Lakers n’ont même pas réussi à se qualifier pour les playoffs . Pire ! Ils ne sont pas parvenus à atteindre le tournoi du Play-In . Une sale saison donc pour les Angelinos . Et en ce qui concerne le trio, ça n’a tout simplement jamais fonctionné. Si LeBron James a continué de sortir des prestations exceptionnelles et de battre des records, il était malheureusement bien seul. Anthony Davis a comme à son habitude souvent été blessé, tandis que Russell Westbrook n’a pas su trouver sa place dans cette équipe. Dès lors, un départ de Brodie a souvent été évoqué durant l’été…

Beverley In, Westbrook Out ?

Et ce n’est pas le récent trade conclu par les Lakers qui va arranger la situation de Russell Westbrook. Ainsi, jeudi, Los Angeles a annoncé la signature de Patrick Beverley. Le joueur débarque du Utah Jazz contre Talen Horton-Tucker et Stanley Johnson. Problème ? Beverley est un meneur de jeu, le même poste qu'un certain Russell Westbrook. De plus, les deux hommes ne s’entendent pas du tout, eux qui se sont clashés plusieurs fois sur les parquets de la NBA. De nombreux observateurs ne voient donc pas comment les deux joueurs pourraient cohabiter dans la même équipe…

Westbrook toujours poussé vers la sortie

Et le journaliste de The Athletic Johan Buva a confirmé la tendance, à savoir que Russell Wesbrook avait bien des chances de partir cet été : « Les Lakers continuent de poursuivre des trades impliquant Westbrook et d’autres options pour améliorer le roster avant le camp d’entraînement. Peu importe ce qui va arriver dans les prochaines semaines, ce n’est pas le roster final des Lakers. D’autres mouvements vont encore arriver à un certain moment. Ils ne devraient pas faire un autre trade dans l’immédiat, c’est peu probable, mais la franchise continue d’explorer diverses façons d’améliorer ce roster avant le camp d’entraînement, selon des sources. » De plus, les Lakers pisteraient Donovan Mitchell et Kyrie Irving, deux meneurs de jeu. Pas vraiment un bon signe pour Russell Westbrook.

Westbrook dehors dans huit mois ?