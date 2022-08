NBA

NBA : Kevin Durant dénonce une fake news sur Kyrie Irving

Publié le 29 août 2022 à 22h35 par Pierrick Levallet mis à jour le 29 août 2022 à 22h35

Il y a quelques jours, un compte parodique a publié une fake news sur Kyrie Irving concernant sa relation avec l’entraîneur des Brooklyn Nets Steve Nash. Sauf que l’information paraissait tellement vraie aux yeux d’Olden Polynice qu’il n’a pas hésité à la reprendre. Il a donc fallu que Kevin Durant intervienne pour limiter la casse et mettre les choses au clair.

Depuis plusieurs semaines maintenant, Kyrie Irving est au coeur de quelques spéculations, notamment concernant son avenir. Le meneur de jeu de 30 ans est annoncé en partance et était régulièrement lié aux Los Angeles Lakers ces dernières semaines. Au cours de sa carrière, Uncle Drew a souvent montré un tempérament plutôt ardent. La fin de son histoire avec les Boston Celtics ne s’est pas bien déroulée. Kyrie Irving jouit d’une réputation plutôt ternie et certains médias profitent de la moindre information pour appuyer ce point. Les comptes parodiques jouent également dessus pour faire croire à certaines informations. Sauf que parfois, la publication marche tellement qu’elle paraît vraie.

Un compte parodique lâche une fake news sur Kyrie Irving, Olden Polynice la relaie

Il y a quelques jours, le compte parodique Ballsack Sports a révélé que la relation entre Kyrie Irving et Steve Nash était devenue irréparable après un incident survenu fin mars lors d’un dîner d’équipe chez l’entraîneur des Nets après que le meneur de jeu de 30 ans ait demandé à voir les trophées de MVP de Kobe Bryant (Steve Nash a été son coéquipier chez les Lakers). Olden Polynice, ancien joueur passé par les Sacramento Kings ou les Los Angeles Clippers, n’a pas pensé à vérifier l’information et l’a relayé assez rapidement, n’hésitant pas à la reprendre dans le podcast The Odd Couple .

There was no truth in what u said. U have no impact on anything Olden. Enjoy retirement lol https://t.co/XLreomiv12 — Kevin Durant (@KDTrey5) August 29, 2022

Kevin Durant lui répond...

Kevin Durant n’a pas tardé à lui répondre sur Twitter . « Olden, après avoir sorti ce mensonge générationnel » a-t-il lancé en affichant un cliché d’Olden Polynice le sourire aux lèvres. Certain de l’information qu’il a trouvé, l’ancien des Kings et des Clippers a insisté : « Si c'est un mensonge générationnel, alors on est tous en danger. Les gens n'aiment peut-être pas la vérité, mais elle survient toujours. [...] Tu es quand même toujours l'un des meilleurs de l'histoire. Je suis heureux d'avoir toujours un petit impact vu que KD m'a répondu p*tain ! »

... et met fin au clash