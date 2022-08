NBA

NBA : Après avoir attaqué Kyrie Irving, Kevin Durant lui répond

Publié le 29 août 2022 à 16h35 par La rédaction

Alors que les dossiers Kyrie Irving et Kevin Durant sont réglés, les Brooklyn Nets continuent de faire parler d’eux. Une rumeur évoquait une punchline envoyée par le premier nommé envers son entraîneur Steve Nash, lors d’une soirée en compagnie du reste de l’équipe. Son coéquipier a tenu à y répondre et à rétablir la vérité.

Décidément, les Brooklyn Nets ne cessent de faire l’actualité en NBA. Après les feuilletons Kevin Durant et Kyrie Irving, Olden Polynice, ancien joueur dans les années 90, révélait une anecdote qui serait à l’origine des tensions au sein du vestiaire : « une des raisons pour lesquelles il y a des tensions entre Steve Nash et Kyrie Irving, c’est que le meneur aurait fait une remarque désobligeante lors d’une soirée chez l’entraîneur. Devant toute l’équipe, il aurait dit à Steve Nash : « Tu dois rendre ces trophées de MVP à Kobe, tu sais que tu ne les méritais pas. » De ce que je sais, ça a marqué le début de la fin pour les Nets », a-t-il confié dans le podcast The Odd Couple .

« Il n’y avait aucune vérité dans ce que tu as dit »

Kevin Durant n’a pas tardé à y réagir. Il a commencé par poster une photo d’Olden Polynice sur Twitter en écrivant « Olden après avoir sorti ce mensonge historique ». Ce à quoi le principal intéressé a répondu « si c’est un mensonge alors on est mal. Les gens n’aiment pas la vérité mais elle sort toujours. Comme dirait PJ Tucker : « je t’aime ». Tu restes un des meilleurs de l’histoire. Heureux de savoir que j’ai toujours un petit impact en NBA… KD m’a répondu, oui !!! », a-t-il déclaré. Kevin Durant a mis un terme au débat en affirmant qu’il n’y avait « aucune vérité dans ce que tu as dit. Tu n’as aucun impact Olden. Profite de ta retraite . ».

There was no truth in what u said. U have no impact on anything Olden. Enjoy retirement lol https://t.co/XLreomiv12 — Kevin Durant (@KDTrey5) August 29, 2022

« Je m'excuserai abondamment auprès de toi, de Kyrie et de Steve »

La source d’Olden Polynice proviendrait en réalité d’un compte parodique nommé Ballsack Sports et qui a également réagi à tout ce remue-ménage. Quelques heures plus tard, l’ancien joueur des Kings a ajouté qu’il s’excusait « pour mon rôle dans tout ça. Je suis trop vieux pour me battre. J'ai trop de respect pour toi. Encore une fois, si ce n'est pas vrai, une fois confirmé, je m'excuserai abondamment auprès de toi, de Kyrie et de Steve... Tu es l'un de mes joueurs préférés à regarder jouer... D'ailleurs si j'ai tort, ce ne sera pas la première fois ni la dernière . »

