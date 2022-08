NBA

NBA : Bryant, Johnson... Comme Durant, ils ont demandé leur trade

Publié le 27 août 2022 à 12h35 par Hugo Chirossel

Après avoir effectué sa demande de trade fin juin, Kevin Durant a finalement décidé de rester aux Brooklyn Nets. Mais ce genre de feuilleton n’est pas inhabituel en NBA, d’autres grands joueurs de la ligue ont vécu des situations similaires. Kobe Bryant, Magic Johnson et même Scottie Pippen avaient demandé à quitter leur franchise avant de changer d’avis.

À la surprise générale et alors que le divorce semblait acté être les deux parties, Kevin Durant portera finalement les couleurs des Nets la saison prochaine. Par la voix de son manager général, Sean Marks, Brooklyn a annoncé il y a quelques jours que son numéro 7 serait bien là à la reprise : « Steve Nash et moi-même, ainsi que Joe Tsai et Clara Wu Tsai, avons rencontré Kevin Durant et Rich Kleiman à Los Angeles hier. Ensemble, nous nous sommes mis d’accord pour poursuivre notre association. Nous nous concentrons désormais sur le basket, avec un seul but en tête : bâtir une franchise qui dure pour ramener le titre à Brooklyn . » Une issue qui n’est pas réellement surprenante quand on s’intéresse à l’histoire de la NBA.

Bryant et Durant, même combat, même issue

En effet, d’autres grands joueurs avaient également demandé à être transféré, avant de changer d’avis. Kobe Bryant en fait notamment partie. En 2007, trois ans après le départ de Shaquille O’Neal, les Lakers n’ont toujours pas remporté une seule série de playoffs. Une situation inacceptable pour le Black Mamba , qui souhaite alors s’en aller. Comme les Nets avec Kevin Durant, les Angelinos ne cèdent pas et à la reprise, Kobe Bryant est toujours là. Pau Gasol arrive finalement en cours de saison en provenance des Memphis Grizzlies, ce qui changera totalement la donne. Les Lakers sont de retours au top et enchaînent trois finales NBA de suite entre 2008 et 2010, dont deux remportées. Le Black Mamba ne quittera finalement jamais la franchise et mettra un terme à sa carrière après 20 saisons passées dans la Cité des Anges.

Magic Johnson, un nouvel entraîneur qui change tout

Après une arrivée fracassante en NBA, la deuxième saison de Magic Johnson aux Lakers est plus compliquée. Pour son année de rookie, il remporte la NBA et est élu MVP des Finales, mais doit ensuite faire face à des blessures. La relation avec Paul Westhead est également tendue, Magic Johnson n’aiment pas le style de jeu prôné par son entraîneur et demande son trade au début de la saison 1981, alors qu’il venait de signer un contrat d’environ 25M€ sur 25 ans. Le lendemain, les Angelinos se séparent de leur entraîneur et Pat Riley prend finalement les rênes de l’équipe. Après ce changement, Magic Johnson accepte de rester et les Lakers remporteront finalement quatre titres NBA dans les années 80.

Scottie Pippen, dans l'ombre de Michael Jordan