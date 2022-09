NBA

NBA : Westbrook a l’embarras du choix pour son trade, mais...

Publié le 3 septembre 2022 à 07h35 par Pierrick Levallet

Auteur d'une saison très décevante chez les Lakers, Russell Westbrook est annoncé sur le départ depuis de nombreuses semaines maintenant. Le meneur de jeu de 33 ans est envisagé dans plusieurs opérations pour attirer d'autres éléments au sein de la franchise californienne. Mais alors qu'il dispose de nombreux prétendants, Russell Westbrook pourrait finalement rester chez les Lakers.

Aux côtés de LeBron James et d’Anthony Davis, Russell Westbrook s’attendait à vivre une saison exceptionnelle chez les Los Angeles Lakers. Mais finalement, les choses ne se sont pas passées comme prévu. La franchise californienne a vécu un exercice 2021-2022 très délicat puisqu’elle n’a même pas été en mesure de se qualifier pour les playoffs. Russell Westbrook, lui, s’est révélé très décevant sur le parquet et s’est retrouvé au centre des critiques des supporters des Lakers. Seulement un an après son arrivée, RussWest pourrait d’ailleurs plier bagages. Néanmoins, le nouvel entraîneur des Lakers est visiblement ravi de le compter dans son effectif.

NBA : Et si LeBron James avait vendu la mèche pour le trade de Russell Westbrook ? https://t.co/Dsq0VSorIu pic.twitter.com/lIilVgBLn2 — le10sport (@le10sport) August 26, 2022

Darvin Ham se dit «très heureux à l’idée de coacher Russ»

Darvin Ham a succédé à Frank Vogel. sur le banc des Lakers. Et quelques jours après sa prise de fonction, le nouveau coach de la franchise californienne se disait « très heureux à l’idée de coacher Russ. Ils essaient de tout lui mettre sur le dos, et ça fait partie des choses qui m’emballent le plus dans ce boulot. Lui et moi avons de très bons rapports depuis que j’ai accepté ce poste. » De quoi mettre définitivement un terme au feuilleton concernant le départ de Russell Westbrook ? Visiblement non.

Mais un départ de Westbrook est toujours envisagé

Le meneur de jeu de 33 ans continue d’être annoncé sur le départ. L’ancienne star du Thunder d’Oklahoma City est même envisagé dans de grosses opérations pour attirer d’autres joueurs chez les Lakers. « Les Lakers pourraient être impliqués dans le trade de Donovan Mitchell, Danny Ainge convoitant les derniers atouts de la franchise. Russell Westbrook et son contrat à 47 millions de dollars et ces picks pourraient être le ticket d’entrée pour cet échange... tout dépendra des joueurs qui seront envoyés à Los Angeles » a d’ailleurs rapporté Parlons NBA récemment. Le journaliste de The Athletic Johan Buva a d’ailleurs confirmé la tendance. « Les Lakers continuent de poursuivre des trades impliquant Westbrook et d’autres options pour améliorer le roster avant le camp d’entraînement. Peu importe ce qui va arriver dans les prochaines semaines, ce n’est pas le roster final des Lakers. D’autres mouvements vont encore arriver à un certain moment. Ils ne devraient pas faire un autre trade dans l’immédiat, c’est peu probable, mais la franchise continue d’explorer diverses façons d’améliorer ce roster avant le camp d’entraînement, selon des sources » a-t-il annoncé. Et pour Russell Westbrook, ce ne serait pas le prétendants qui manqueraient.

Westbrook finalement parti pour rester malgré ses prétendants ?