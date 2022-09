NBA

NBA : Le plan XXL des Lakers pour Kyrie Irving révélé

Désireux de quitter les Brooklyn Nets, à l’image de Kevin Durant, Kyrie Irving était sur la short-liste des Los Angeles Lakers où LeBron James l’a réclamé. Finalement, le deal ne s’est jamais fait. Si Brooklyn semble réticent à l’idée de le conserver, les Lakers auraient déjà tout prévu pour s’offrir Kyrie Irving… l’année prochaine !

Le feuilleton Kyrie Irving aura fait parler tout l’été. En parallèle de la situation de Kevin Durant qui a longtemps demandé à quitter les Brooklyn Nets, Irving a, lui aussi, demandé à partir de la franchise new-yorkaise. Du côté des Los Angeles Lakers, LeBron James, prolongé jusqu’en 2024, voulait que ses dirigeants se positionnent sur le dossier. Après avoir glané un titre de champion NBA sous le maillot des Cleveland Cavaliers aux côtés de Kyrie Irving en 2016, LeBron James se voyait bien retrouver son compère pour remplacer un Russell Westbrook en perdition.

Finalement, le dossier s’est vite calmé. Les négociations entre les dirigeants des Lakers et ceux des Nets ne sont jamais allées très loin, de quoi remettre en question le deal. Surtout qu’avec les envies d’ailleurs de Kevin Durant, Brooklyn se voyait difficilement faire sans Kyrie Irving, même après une saison tronquée par ses convictions vaccinales. Pourtant, certains journalistes évoquent le contraire concernant le meneur américain…

Journaliste pour ESPN , Nick Friedell n’est pas aussi optimiste pour Kyrie Irving : « Kyrie doit montrer qu’il souhaite jouer, qu’il a envie de faire partie de cette équipe, et ce tous les jours. Mais surtout, il doit retrouver son vrai niveau, celui dont il est capable. Mais le fait est qu’il n’a pas montré ça ces dernières années. Est-il possible de regagner cette confiance ? Absolument. Kyrie reste un joueur très talentueux, l’un des meilleurs meneurs de cette ère. Ceci étant dit, les Nets n’ont pas confiance en lui. Elle s’est brisée au fil du temps. Je serai le premier surpris si cette confiance est capable de revenir dans ce groupe, mais surtout de voir tous ces joueurs parvenir à jouer à leur meilleur niveau, tous ensemble ».

The “belief” is that the #Lakers are trying to keep as much cap space available next summer for Kyrie Irving when he becomes a free agent.LA will “try” their best in any trade to not take back any long-term salary past this year.(via @MikeAScotto on @LateNightLakers Spaces)