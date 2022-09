NBA

NBA : Shaquille O’Neal en remet une couche sur Kevin Durant

Publié le 2 septembre 2022 à 22h35 par Hugo Chirossel

Après être revenu sur sa demande de trade il y a quelques jours, Kevin Durant est dans l’œil du cyclone en NBA. Son attitude ne plaît pas à plusieurs observateurs de la ligue. Après Charles Barkley, c’est au tour de Shaquille O’Neal d’en remettre une couche sur le numéro 7 des Brooklyn Nets.

Un feuilleton qui a beaucoup fait couler beaucoup d’encre et qui continue de faire parler en NBA. Après avoir effectué sa demande de trade à la fin du mois de juin dernier, Kevin Durant est finalement revenu sur sa décision il y a quelques jours. Le numéro 7 des Nets, tout comme son coéquipier Kyrie Irving, sera bel et bien présent avec le maillot de Brooklyn la saison prochaine. Cela n’empêche pas de nombreux observateurs de la NBA de continuer à parler de ce dossier et à fustiger l’attitude du MVP 2014.

Charles Barkley s’en prend à Kevin Durant

Il y a quelques jours, Charles Barkley avait qualifié Kevin Durant de « misérable ». « J’ai l’impression que Kevin Durant est une personne misérable. D’ailleurs je l’appelle « Monsieur Misérable », il n’est et ne sera jamais heureux dans la vie. Tout le monde autour de lui lui donne tout sur un plateau d’argent. Il était l’homme de la situation à Oklahoma City, tous les fans l’adoraient, il était presque gouverneur de l’état… Il les a trahis et est parti. Il a remporté deux titres consécutifs avec les Warriors avant de se blesser pour les troisièmes Finales, il n’était toujours pas content. Il est ensuite allé à Brooklyn, où les dirigeants lui ont donné tout ce qu’il exigeait, il reste misérable. Si on regarde sa carrière, partout où il a été le leader incontesté, les projets se sont transformés en échecs complets », a-t-il déclaré.

« Vous pouvez dire qu’il est un échec cuisant »

Ce n’est pas la première que l’ancien joueur des Phoenix Suns s’en prend à Kevin Durant. Il avait notamment qualifié « d’échec cuisant » sa carrière, en dehors de son passage aux Golden State Warriors. Un avis partagé par son confrère chez TNT Shaquille O’Neal. « Oui, vous pouvez dire qu’il est un échec cuisant, si vous revenez en arrière et regardez sa carrière en tant que meilleur joueur et leader et tout ce qui va avec. Vous voyez, nous étions là, nous l’avons vu. Avec OKC en 2016, il menait 3-1. Un dernier match à gagner, et quand vous êtes le gars, toute la pression se porte sur toi. Beaucoup de gens parlent de l’histoire du "chauffeur de bus" avec Charles Barkley. Chuck avait tout à fait raison », a-t-il confié dans The Big Podcast .

“Charles Barkley is calling Kevin Durant’s career outside of Golden State an ‘abject failure’ ... Do you agree'”@SHAQ: “Yeah. ... If you’re the guy and you ain’t get it done, that means you failed.”#TheBigPodcast: https://t.co/1ccPgWJWvs pic.twitter.com/7RiqPAoUDu — NBA on TNT (@NBAonTNT) September 1, 2022

« Cela signifie que tu as échoué »