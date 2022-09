NBA

NBA : Le gros coup de gueule d’Evan Fournier

Publié le 2 septembre 2022 à 10h35 par Jules Kutos-Bertin

Battus en ouverture de l’Eurobasket contre l’Allemagne (76-63), les Bleus n’ont pas entamé de la bonne manière la compétition. Timides en attaque, les hommes de Vincent Collet ont payé leur maladresse. Après la rencontre, le sélectionneur français et Evan Fournier, le capitaine, ont envoyé un gros message avant de retrouver la Lituanie ce samedi.

Ils attendent tous ça depuis des mois. Même sans Nando De Colo et Nicolas Batum qui ont préféré faire l’impasse sur cet Euro, les Bleus ont les armes pour aller très loin dans cet Eurobasket. Après avoir glanée une très belle médaille d’argent aux Jeux Olympiques l’été dernier, l’équipe de France fait partie des favoris avec la Slovénie notamment. Mais pour son entrée en lice, l’équipe de Vincent Collet a déçu.

Première claque contre l’Allemagne

Opposés à l’Allemagne, pays hôte, les Bleus se sont inclinés 76-63 à Cologne. Un revers logique tant l’équipe de France a été en-dessous de son voisin durant toute la rencontre. Si la bande à Rudy Gobert veut atteindre ses objectifs, il faudra proposer autre chose. « Il reste l’envie d’aller chercher plus haut. À l’Euro, on visera clairement la médaille d’or. C’est notre objectif. Ces dernières saisons, on a fait de très belles compétitions. On a eu du bronze et de l’argent, mais on n’a toujours pas eu d’or ! », annonçait le pivot français avant le début de la compétition. Après cette défaite, difficile d’y croire…

Vincent Collet surpris de la prestation des siens

Juste après le revers de ses hommes en ouverture de cet Eurobasket, Vincent Collet a envoyé un sérieux message. « On n’a pas été capables de s’adapter au niveau de pression défensive, et globalement on a du mal à respecter les fondamentaux en particulier sur la pose d’écrans et les démarquages. C’était comme en Bosnie-Herzégovine (90-96, 2 prolongations) mais avec un niveau d’agressivité supérieur en face. Notre attaque manque de continuité et de situations claires, il y a un déficit dans la qualité de passe. C’est très handicapant : on fait parfois ce qu’il faut pour créer des tirs ouverts et les passes mal assurées nous enlèvent cet avantage. On doit y remédier. Ce premier match nous met dans le dur. Je suis à moitié surpris : je pensais qu’on ferait mieux mais je savais qu’on avait des choses à améliorer. Il faut qu’on le fasse plus vite : le groupe va se prendre en main et on va bosser pour être meilleur dès samedi », reconnaît le sélectionneur des Bleus dans des propos relayés par Parlons Basket.

Evan Fournier highlights? We here.pic.twitter.com/bYZ2umQYH2 — 🦉 Lakers Vino (@VinoUncorked) September 1, 2022

Evan Fournier prévient ses coéquipiers