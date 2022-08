NBA

NBA : Kevin Durant se fait encore clasher pour son trade

Publié le 31 août 2022 à 16h35 par Hugo Chirossel

Alors que les Brooklyn Nets ont réglé le cas de Kevin Durant, ce dernier continue de faire parler les observateurs de la NBA. Plusieurs franchises ont tenté leur chance dans ce dossier, notamment les Boston Celtics. Une éventualité qui n’a pas du tout plu à Bob Ryan, célèbre éditorialiste du Boston Globe.

C’est un feuilleton qui même après son terme continue de faire parler. Après avoir effectué sa demande de trade à la fin du mois de juin, Kevin Durant a finalement décidé de rester à Brooklyn la saison prochaine. Par la voix de leur manager, Sean Marks, les Nets ont annoncé il y a quelques jours que « Steve Nash et moi-même, ainsi que Joe Tsai et Clara Wu Tsai, avons rencontré Kevin Durant et Rich Kleiman à Los Angeles hier. Ensemble, nous nous sommes mis d’accord pour poursuivre notre association. Nous nous concentrons désormais sur le basket, avec un seul but en tête : bâtir une franchise qui dure pour ramener le titre à Brooklyn . »

Les Nets ne voulaient pas vendre Durant

Faute d’offres satisfaisantes pour la franchise new-yorkaise et pour lui, Kevin Durant a donc été contraint de revenir sur sa décision. Ce scénario aurait été celui envisagé par les Nets depuis le début, d’après les informations de Shams Charania : « les Nets ont fixé un prix incroyablement élevé parce qu’ils ne voulaient pas vraiment échanger Kevin Durant. J’ai entendu de la part de nombreux exécutifs que Brooklyn ne voulait pas bouger KD, ce qui explique cette contrepartie très élevée. Malgré ça, je continue de penser que des équipes comme les Boston Celtics, ou même les Toronto Raptors avaient une vraie chance de le recruter », a-t-il déclaré.

« Je n’ai aucune envie de gagner avec cette tête de con »

Parmi les franchises qui ont tenté leur chance dans ce dossier, il y a notamment les Boston Celtics. Ces derniers avaient proposé un package comprenant Jaylen Brown, Derrick White et un premier tour de draft. Une offre repoussée par les Nets, qui souhaitaient que Marcus Smart soit intégré au trade. Une éventualité pas du tout au goût de Bob Ryan. Le célèbre éditorialiste, anciennement au Boston Globe , a donné son avis sur la possibilité de voir Kevin Durant arriver dans le Massachusetts et il n’y est pas allé de main morte. « Je n’ai pas besoin de lui ! Je suis content comme ça ! Je ne veux pas gagner avec lui. Je ne veux pas le soutenir. Je préfère supporter le groupe qu’on a actuellement, et qu’on a vu être assemblé et grandir ensemble. En plus, maintenant qu’on a ajouté (Malcolm) Brogdon et (Danilo) Gallinari, j’adore cette équipe ! Je n’ai aucune envie de gagner avec cette tête de con ! Et je pense franchement que c’en est un ! », a-t-il confié dans le podcast de CLNS .

"I don't want to win with that sh*t head." 😲-- @GlobeBobRyan on @KDTrey5Checkout the full podcast w/ @GoodmanHoops & @Gary_Tanguay ⤵️📺Full Podcast: https://t.co/oy112I9Wwm⚡️by @betonline_ag & @AthleticGreens pic.twitter.com/CUes4QAFeh — Celtics on CLNS (@CelticsCLNS) August 30, 2022

« Je ne veux pas gagner avec ce gars »