NBA : Une nouvelle équipe pour Carmelo Anthony

Même si les Boston Celtics ont atteint les Finales NBA cette saison, leur effectif reste un peu léger. Arrivé pour combler ce manque, Danilo Gallinari s’est gravement blessé au genou en pré-saison. Pour le remplacer, les C’s penseraient désormais à Carmelo Anthony qui est agent libre. Toujours dans l’attente, Melo est également dans le viseur des Los Angeles Lakers qui se voient bien le rapatrier.

Après Kyrie Irving et Kevin Durant, c’est au tour de Carmelo Anthony d’agiter la free agency. Melo sort d’une saison convaincante avec les Los Angeles Lakers en tant que 6ème homme, une grande première pour l’ancien artilleur des New York Knicks. Arrivé en fin de contrat avec la franchise californienne, Carmelo Anthony cherche donc une équipe où rebondir. Même s’il est loin d’avoir fermé la porte aux Lakers…

En juillet dernier, la situation était même claire. Les Lakers seraient tentés par un retour de Carmelo Anthony mais pas dans l’immédiat. « Ils doivent s’occuper de beaucoup de choses, comme tout le monde le sait. Mais une fois que ce sera fait, ils chercheront sûrement à le ramener. Simplement, à ce stade, ils ne savent pas ce qui va arriver avec Westbrook et s’il va falloir prendre d’autres joueurs. C’est une tendance globale dans la ligue, où la plupart des équipes n’ont que 10, 11 ou 12 joueurs sous contrat, et ne sont pas pressées avant d’offrir les derniers spots de leurs effectifs », confiait à ce sujet un GM anonyme.

Même situation pour Melo . A 37 ans, même si le temps presse, l’ailier américain n’est pas pressé de trancher. « Je pense qu’il est l’un des joueurs qui fera l’objet d’une décision tardive. Quand les équipes seront fixées quant aux moves qu’elles peuvent ou ne peuvent pas faire cet été, et qu’elles se prépareront pour la saison, elles se pencheront sur lui. Je pense que ça va prendre du temps pour Carmelo, sauf si Darvin Ham dit, « Oui, je le vois occuper un rôle avec nous et je le veux. » À ce stade, Carmelo représente une option à prix abordable », expliquait l’insider Sean Bullpett.

