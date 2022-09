NBA

Irving lâche une révélation sur la succession de LeBron James

Publié le 3 septembre 2022 à 17h35 par Pierrick Levallet mis à jour le 3 septembre 2022 à 17h35

S’il est aujourd’hui reconnu comme l’un des meilleurs à son poste en NBA, Kyrie Irving a néanmoins dû faire face à une énorme pression dès le début de sa carrière. Drafté chez les Cleveland Cavaliers en 2011, le meneur de jeu d’alors 19 ans a eu la lourde tâche d’assurer la succession d’un certain LeBron James, parti à Miami un an plus tôt.

Depuis ses débuts en NBA, Kyrie Irving a su s’imposer comme l’un des meilleurs meneurs de jeu actuel. Sa technique balle à la main parle pour lui. Mais au cours de sa carrière, Uncle Drew a également été la cible de quelques critiques à cause de son tempérament assez sulfureux. Mais il faut dire que depuis ses premières minutes au sein de la ligue américaine, Kyrie Irving a dû faire face à de grandes attentes placées en lui.

«J'ai dû marcher dans les pas de Bron»

Drafté en première position chez les Cleveland Cavaliers en 2011, Kyrie Irving s’est vu une lourde tâche lui être confiée. Alors qu’il faisait ses débuts en NBA, le meneur de jeu devait assurer la succession de LeBron James, parti à Miami un an plus tôt. Une énorme pression s’est alors installée sur ses épaules, et elle n’était pas si évidente que cela à gérer comme il l’a expliqué dans l’émission The Shop , dans des propos rapportés par Basket Session : « Jouer avec Bron et KD, ce sont deux des meilleurs joueurs de l'histoire. Mais dans notre culture, ce sont deux véritables icônes. Et j'ai dû marcher dans les pas de Bron. A ce moment-là de ma vie, je me sentais vraiment mal car je ne savais pas où je voulais aller. J'ai regardé The Decision. Et un an plus tard, j'ai été drafté dans ce train émotionnel de Cleveland du fils prodigue, l'élu est parti, et nous avons ici ce gamin de 19 ans. Émotionnellement, je faisais face à des choses dont je n'avais aucune idée qu'elles n'avaient rien à voir avec moi. Absolument rien. Alors quand j'ai pris cette pression comme la mienne, j'ai commencé à me dire : 'Je dois ramener Cleveland au sommet.' C'était un acte solo. »

Retour fracassant de LeBron James chez les Cavaliers

Finalement, Kyrie Irving n’a pas eu à assumer ce rôle bien longtemps. En 2014, trois ans après les débuts d’ Uncle Drew , LeBron James a fait son retour au sein des Cleveland Cavaliers. Et les résultats ont très vite été au rendez-vous. Dès la première saison du retour du King , les Cavs se sont hissés jusqu’en finale des playoffs. Néanmoins, Kyrie Irving et LeBron James ont buté sur les Warriors d’un certain Stephen Curry. Malgré tout, le duo a pu rafler un titre NBA dès la saison suivante. À nouveau en finale des playoffs face aux Warriors, LeBron James et Kyrie Irving ont pu prendre leur revanche après une série rudement disputée. Uncle Drew s’était ensuite envolé chez les Boston Celtics en 2017, tandis que LeBron James rejoignait les Lakers en 2018. Cependant, l’histoire entre les deux joueurs pourrait bien ne pas être terminée.

Vers des retrouvailles entre Kyrie Irving et LeBron James ?