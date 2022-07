NBA

NBA : Énorme bagarre pour Carmelo Anthony

Publié le 28 juillet 2022 à 14h35 par Jules Kutos-Bertin

Après quelques années dans le dur, Carmelo Anthony sort d’une saison plutôt convaincante avec les Los Angeles Lakers. En sortie de banc, Melo a assuré le coup et son nom attise déjà les convoitises. Agent libre, il est pisté par les Nets, les Warriors et bien entendu… les Lakers.

Et si Carmelo Anthony relançait une fois de plus sa carrière ? A 38 ans, son aventure en NBA n’est pas encore finie. Même si son rôle a changé et qu’il doit désormais être performant en sortie de banc, Melo a encore de bons et loyaux services à rendre, en témoigne sa dernière saison avec les Los Angeles Lakers. Même si la franchise californienne a vécu un exercice très difficile, Carmelo Anthony a lui vécu une belle saison à 13,3 points de moyenne. Cependant, l’ailier américain n’a signé un contrat que d’une année, il est donc agent libre. Et pour son avenir, Carmelo Anthony a l’embarras du choix.

Carmelo Anthony pour remplacer Kevin Durant ?

A commencer par les Brooklyn Nets. S’il est souvent question de la franchise new-yorkaise dans le sens des départs, Sean Marks, le general manager, s’active également pour renforcer l’effectif de Steve Nash. En cas de départ de Kevin Durant voire de Kyrie Irving, Carmelo Anthony pourrait débarquer à Brooklyn. Les Nets auraient besoin d’un scoreur et Melo a de quoi les aider. Cependant, son passif chez les Knicks, le rival local, pourrait le pousser à refuser les avances des Nets. Quoi qu’il en soit, Carmelo Anthony aura d’autres options.

Les Warriors en embuscade, les Lakers favoris

Notamment du côté des Warriors. Champion NBA cette saison, Golden State doit anticiper les probables départs de Jordan Poole et Andrew Wiggins. Carmelo Anthony pourrait donc débarquer dans la Baie à moindre coût, ce qui ouvrirait la porte à Poole et Wiggins pour quitter la franchise. Mais pour le moment, c’est bel et bien des Lakers que Carmelo Anthony est le plus proche. « Ils doivent s’occuper de beaucoup de choses, comme tout le monde le sait. Mais une fois que ce sera fait, ils chercheront sûrement à le ramener. Simplement, à ce stade, ils ne savent pas ce qui va arriver avec Westbrook et s’il va falloir prendre d’autres joueurs. C’est une tendance globale dans la ligue, où la plupart des équipes n’ont que 10, 11 ou 12 joueurs sous contrat, et ne sont pas pressées avant d’offrir les derniers spots de leurs effectifs », confie à ce sujet un GM anonyme dans des propos relayés par Parlons Basket .

Locked in#ME7OMONDAYS pic.twitter.com/TCc7GFtWZQ — Carmelo Anthony (@carmeloanthony) July 25, 2022

Sa décision ne presse pas