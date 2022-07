NBA

LeBron James se fait calmer après sa dernière sortie

Publié le 26 juillet à 19h35 par Quentin Guiton

Si la NBA est la plus grande ligue de basket au monde et qu’elle est l’un des symboles de la diversité dans le sport, elle n’échappe malheureusement pas au problème du racisme… Le public des Boston Celtics est notamment concerné. Le dernier joueur en date à s’être plaint du problème de racisme dans les travées du TD Garden : LeBron James. La Maire de Boston a donc tenu à lui répondre…

La NBA est un magnifique symbole de la diversité dans le sport. En effet, au sein de la Ligue, on trouve toutes les couleurs de peau, toutes les ethnies. Cependant, le racisme est quand-même présent… Si la NBA a déjà pris des sanctions contre des supporters, ce fléau persiste toujours. Et un public en particulier est pointé du doigt, celui des Boston Celtics. La franchise menée par Jayson Tatum est une institution en NBA avec ses dix-sept titres. Et la saison dernière, les joueurs ont fait honneur à cette réputation en réalisant une saison exceptionnelle, malheureusement stoppée en Finales face aux Golden State Warriors. En revanche, les Celtics ont une autre réputation beaucoup plus problématique. En effet, la franchise a déjà essuyé de nombreuses polémiques à cause du racisme dont font preuve certains de leurs supporters...

Un problème dénoncé par les joueurs

Et ce racisme présent dans les tribunes du TD Garden n’a pas été inventé. En effet, plusieurs joueurs ont déjà été victimes de discriminations raciales. Joueur des Boston Celtics de 2017 à 2019, Kyrie Irving ne garde pas de bonnes relations avec son ancien public : « Ce n’est pas la première fois que je reviens comme adversaire à Boston, et je me prépare juste à jouer avec mes coéquipiers, et surtout, j’espère qu’on en restera au cadre strict du basket. Qu’il n’y ait pas d’animosité ou de racisme. Du racisme subtil. Les gens hurlent des conneries, et même si on en arrive là, cela fait partie intégrante du sport, et on doit se concentrer sur ce qu’on peut maîtriser. (…) Je ne suis pas le seul à pouvoir l’attester… mais c’est comme ça » . En effet, Kyrie Irving n’est pas le seul à pouvoir en témoigner. En 2019, DeMarcus Cousins avait été victime de propos racistes provenant d’un fan des Celtics. Cette année encore, le public des C’s a fait parler. Lors des Finales NBA il y a quelques semaines opposant Boston à Golden State, Draymond Green n’avait pas hésité à jouer physique, ce qui n’avait pas plu aux supporters de Boston. Lors de l’annonce des équipes et des joueurs, l’intérieur des Warriors avait été hué par la salle. Durant le match, les supporters n’avaient pas hésité non plus à lancer des « Fuck You Draymond » .

LeBron se lève à son tour

Et récemment, c’est le King lui-même qui s’est exprimé. Lors de l’émission The Shop , LeBron James a expliqué pourquoi il détestait Boston : « Il y a des endroits où tu sens que les supporters ne te laisseront pas gagner. Quel endroit ? Boston. Pourquoi je déteste Boston ? Parce que ce sont des enfoirés de racistes, c’est pour ça. Ils peuvent dire ce qu’ils veulent, et ça passe. Putain, j’ai dû gérer ça toute ma vie… Personnellement, ça ne me dérange pas. Je l’entends, et si j’entends quelqu’un près de moi, je jette un coup d’œil rapidement. Je passe au jeu, peu importe ce qu’ils disent. Ils vont dire ce qu’ils ont envie de dire. Ils peuvent jeter quelque chose, et j’ai reçu de la bière en quittant un match » . Un t-shirt avait même circulé dans les travées du TD Garden , insultant clairement LeBron : « Oui, c’est comme avec ce T-Shirt « Fuck LBJ ». Je pense qu’ils doivent sans doute les vendre dans leur putain de boutique » .

La Maire de Boston répond !