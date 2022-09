NBA

NBA : Les Lakers lâchent une annonce pour LeBron James

Publié le 13 septembre 2022 à 19h35 par Thibault Morlain

Alors que certaines rumeurs étaient apparues ces dernières semaines à propos de LeBron James, ce feuilleton a finalement pris fin avec la prolongation du King avec les Lakers. Le voilà désormais sous contrat jusqu’en 2025, alors que la dernière année est cependant en option. Néanmoins, l’avenir de LeBron James continue toujours de faire parler et à Los Angeles, on s’est prononcé sur ce sujet brulant.

La saison dernière, les Lakers sont totalement passés à côté. Alors qu’on voyait les choses en grand à Los Angeles avec le trio composé de LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook, cela a finalement viré au fiasco. En effet, la franchise californienne n’a même pas disputé les playoffs. Un affront dont il faudra se relever lors de la nouvelle saison. Et pour cela, les Lakers pourront compter sur LeBron James. En effet, le King a décidé de prolonger à Los Angeles. Si des questions s’étaient posées à propos du joueur de 37 ans, il va continuer à jouer du côté de la Crypto.com Arena. Initialement sous contrat jusqu’en 2023 en Californie, LeBron James a paraphé un nouveau bail jusqu’en 2025, bien que cette dernière année soit toutefois en option. Par conséquent, à l’été 2024, il n’est pas exclu qu’il fasse ses valises et rejoigne une nouvelle franchise.

« J’apprécie qu’il ait signé une prolongation pour rester ici »

Entre les Lakers et LeBron James, l’aventure va donc se poursuivre encore un moment. D’ailleurs, à Los Angeles, on se réjouit de cette prolongation du King. En effet, pour Sports Illustrated , Jeannie Buss, propriétaire de la franchise, est revenu sur ce choix de LeBron James, confiant : « Avec LeBron, nous avons une ligne de communication entre nous deux, et il sait qu’il peut me joindre à tout moment et vice versa. (…) Je pense qu’il se sent apprécié. J’apprécie qu’il ait signé une prolongation pour rester ici et continuer à diriger les Lakers ».

« Je veux le voir prendre sa retraite en tant que Laker »

Rapportée par Trashtalk , la patronne des Lakers ne s’est d’ailleurs pas arrêtée là à propos de LeBron James. En effet, elle a également envoyé un énorme message au King pour son avenir. Jeannie Buss souhaite en effet le voir prendre sa retraite à Los Angeles : « C’est un leader fantastique sur le terrain et en dehors. Je pense que nous sommes bénis de l’avoir comme Laker. Je veux le voir prendre sa retraite en tant que Laker ».

