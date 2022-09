NBA

NBA : Après LeBron James, il veut aussi humilier Rudy Gobert

Publié le 8 septembre 2022 à 18h35 par Thibault Morlain

C’est le 18 octobre prochain que la saison de NBA reprendra ses droits. Qui succèdera aux Warriors de Stephen Curry ? La course au titre de champion sera intense et l’une des attractions sera notamment de voir Rudy Gobert sous ses nouvelles couleurs. Le Français a quitté le Jazz pour les Timberwolves. Gobert qui a d’ailleurs reçu un énorme avertissement avant le début de cette nouvelle saison.

Actuellement à l’Euro avec l’équipe de France, Rudy Gobert va ensuite rapidement se reconcentrer pour débuter la saison de NBA. Et le pivot français sera forcément très attendu après son gros trade durant l’intersaison. Alors que Gobert n’avait porté que les couleurs du Jazz jusqu’à présent, il a décidé de changer de franchise. Il a alors pris la direction du Minnesota pour rejoindre les Timberwolves aux côtés notamment d’un certain Karl-Anthony Towns. Rudy Gobert va énormément apporter à sa nouvelle franchise, notamment en défense. Il n’empêche que le Français devrait être constamment défier tout au long de la saison. D’ailleurs, un joueur de la NBA n’a pas manqué de l’avertir à quelques semaines de la reprise de la saison.

« J’aimerais beaucoup pouvoir dunker sur Rudy Gobert »

Et c’est RJ Hampton qui a hâte de se frotter à Rudy Gobert en NBA. Actuel joueur d’Orlando, il espère humilier le pivot français quand il sera face à lui. « J’aimerais beaucoup pouvoir dunker sur Rudy Gobert. Il contre énormément de tirs et de dunks, donc je ne vais pas mentir ce serait incroyable », a notamment lâché Hampton, dans des propos rapportés par Parlons Basket .

« Je veux me venger »

Rudy Gobert n’est d’ailleurs pas le seul joueur que RJ Hampton entend humilier dans les mois à venir. Le joueur du Magic a également prévenu ni plus ni moins que LeBron James, la star des Lakers. « Le joueur sur lequel j’aimerais bien dunker ? C’est un peu cliché, mais LeBron, parce que je veux me venger. Quand on est venu jouer à L.A., je crois que j’ai piqué un ballon à Russ. J’ai dribblé jusqu’à l’autre panier, et Austin Reaves était collé à moi. Du coup, je l’ai poussé avec mon épaule, et je pensais que je n’avais plus qu’à mettre un petit layup avant de revenir en défense », a-t-il lâché.

